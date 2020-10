Tale e Quale Show, Giulia Sol nella bufera dopo l’imitazione di Alessandra Amoroso

editato in: da

Tale e Quale Show, da Pago a Carmen Russo: le imitazioni più belle da rivedere

Giulia Sol è finita nella bufera dopo l’imitazione di Alessandra Amoroso a Tale e Quale Show. Durante l’ultima puntata del programma condotto da Carlo Conti, Gulia si è trasformata nell’artista pugliese, cantando Mambo Salentino. La sua esibizione però ha scatenato un vespaio di polemiche e in tanti l’hanno criticata sul web. L’attrice si è sfogata su Instagram, svelando di aver ricevuto insulti e minacce dopo la sua performance. “Non è stato un weekend facile, per niente – ha raccontato – […] La mia esibizione è diventata virale. All’inizio, quando ho visto che è finita in una pagina di trash, l’ho presa sul ridere. Il problema è quando ho cominciato a rivedere migliaia, di migliaia, di migliaia di minacce, offese, insulti. Delle persone mi hanno augurato la morte per aver fatto un’imitazione in un programma che è un gioco. Ho mantenuto un silenzio stampa a riguardo perché non l’ho vissuta per niente bene. È diventata molto molto pesante a una certa”.

Da subito Giulia Sol ha ricevuto il sostegno di Alessandra Amoroso che le è stata vicina e l’ha aiutata in questo momento difficile. A difendere l’attrice e concorrente di Tale e Quale Show anche tanti colleghi e amici. “Sarebbe bello che le persone che commentano le esibizioni di ‘Tale e Quale Show’ avessero un centesimo della sua bravura e presenza scenica – ha scritto Flora Canto, compagna di Enrico Brignano -. Tutti fenomeni dietro ad una tastiera e sicuramente p***e sul palco. Io, cara Giulia Sol, ti faccio i miei complimenti, non solo perché hai una voce straordinaria, ma perché ti metti in gioco anche quando il gioco si fa duro”. Giulia ha ricevuto messaggi d’affetto anche da Francesca Manzini: “Lavorando con Giulia posso dire che è deliziosa e talentuosa e non è giusto che lei giovane e novella in tv sia così massacrata”, ha detto l’imitatrice.

Dalla sua parte anche Carolina Rey, l’ex presentatrice di Rai Gulp. “Tante persone non hanno nulla da fare se non scrivere cattiverie – ha spiegato, difendendo la concorrente di Tale e Quale Show -. Giulia Sol è un grande talento, ha una voce pazzesca e una presenza scenica incredibile. Elegante, educata, spiritosa, continua così”.