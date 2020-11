Tale e Quale, i giudici alla guida. Ma Carlo Conti interviene per ricordare Proietti

editato in: da

Tale e Quale Show, da Pago a Carmen Russo: le imitazioni più belle da rivedere

Puntata molto particolare per Tale e Quale Show. Per la prima volta, infatti, a condurlo non è Carlo Conti, assente per motivi di salute. Nessun conduttore, però, ha preso il suo posto: a portare avanti il programma ci hanno pensato Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, con la collaborazione di Gabriele Cirilli.

Carlo Conti, infatti, è risultato positivo al Coronavirus e, se nella scorsa puntata aveva dato vita a un interessante esperimento conducendo da casa, questa volta, non ha potuto replicare essendo stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Una puntata complicata, quindi, per Tale e Quale Show e, soprattutto, i giudici, che si sono ritrovati a guidare il programma senza la presenza del padrone di casa.

I quattro, però, consapevoli di dover divertire il pubblico e offrigli uno show leggero e momenti di spensieratezza, hanno dimostrato di sapersela cavare anche da soli e, innanzitutto, hanno voluto ricordare, con un applauso virtuale, Gigi Proietti e, poi, hanno salutato Carlo Conti:

Carlo mi rivolgo a te che stai a casa – ha infatti detto Cirilli – te lo dico davanti a milioni di persone, io ti voglio bene quindi torna presto perché tanto qui nessuno riesce a essere tale e quale a Carlo Conti.

Un appello che, almeno in parte, è stato subito raccolto dal celebre conduttore che, attraverso un collegamento audio, è intervenuto nella sua trasmissione:

Vi voglio salutare e ringraziare per il vostro supporto. È stata una settimana particolare, non ce la faccio ad essere lì con voi né a farla da casa come l’altra volta. Però siete partiti fortissimi e vi voglio ringraziare. […] Ci tenevo a mandare il mio ricordo a colui che per tanto è stato al banco dei giudici, il grande Gigi Proietti.

In studio anche Enrico Brignano, giudice speciale della serata. Insieme a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, pur senza rubare la scena ai concorrenti in gara, ha dato vita a simpatici sketch.

Il vero spettacolo, però, lo hanno regalato, come in ogni puntata, gli artisti che stanno affrontando il mini-torneo dei campioni. Si tratta dei sei protagonisti più bravi dell’attuale edizione e dei quattro migliori del 2019: Pago, Sergio Muniz, Barbara Cola, Giulia Sol, Carolina Rey, Francesco Monte, Agostina Penna, Virginio e Lidia Schillaci.

Occhi puntati su Pago, che ha vinto la gara dell’edizione del 2020, raccogliendo grandi consensi anche da parte della sua ex compagna Serena Enardu. Il cantante, inoltre, sembrerebbe essere il favorito anche del torneo dei campioni.

Una sfida, quella di Tale e Quale Show, che sta regalando momenti emozionati e che sta diventando sempre più intensa. Chi riuscirà a vincere il torneo dei campioni?