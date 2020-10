Tale e Quale Show: Carmen Russo si commuove, ma Loretta Goggi col suo look è la vera stella

editato in: da

Tale e Quale Show, da Pago a Carmen Russo: le imitazioni più belle da rivedere

La puntata finale di Tale e Quale Show è ricca di sorprese incredibili e, naturalmente, di esibizioni emozionanti: siamo arrivati alla resa dei conti, per scoprire il vincitore della decima edizione del talent condotto da Carlo Conti. E ancora una volta Loretta Goggi ha conquistato la scena, brillante come non mai.

L’ultimo appuntamento con Tale e Quale Show, quello che aveva il compito di decretare il vincitore tra i concorrenti che si sono sfidati nel corso di questa splendida edizione, si è aperto come di consueto con il saluto dei giudici, pronti al loro arduo compito. Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi, affiancati da Gabriele Cirilli nei panni di giudice speciale, sono stati nuovamente chiamati a valutare le performance dei partecipanti.

Proprio la Goggi, radiosa come sempre, ha conquistato il pubblico con un look brillante – in senso letterale, visto che il suo abito era ricoperto di paillettes argentate. Severa ma non troppo, quando è il suo turno di dare un giudizio alle varie esibizioni il suo passato da imitatrice e artista a tutto tondo torna a fare capolino.

Nel corso della puntata, si sono rapidamente susseguite le divertenti performance dei concorrenti, che ancora una volta ci sorprendono con il loro talento incredibile. Carolina Rey, che la scorsa settimana aveva vinto portando in scena Gaia, ha interpretato la grande Elisa dando prova di una voce davvero intensa, mentre Sergio Muniz ha dato vita al grande successo di Mal, intitolato Pensiero d’amore. Proprio l’ex modello spagnolo ha ricevuto i complimenti dei giudici, e in particolare di Giorgio Panariello, che ha apprezzato molto il suo intero percorso.

Poi è stato il turno di Carmen Russo, che ha lasciato tutti a bocca aperta con un’energica esibizione sulle note di Vogue, grande successo di Madonna. Nonostante qualche piccola sbavatura, la vitalità esplosiva della showgirl ha conquistato il pubblico – e anche i giurati. Nel ripercorrere le sue precedenti performance, la Russo si è particolarmente commossa: con gli occhi lucidi ha rivelato la sua immensa felicità nell’essere riuscita pian piano a superare le sue paure, proprio grazie alla partecipazione a Tale e Quale Show.

Insomma, questa edizione ci ha regalato grandissime emozioni. E nonostante qualche piccola polemica, come quella che ha travolto Giulia Sol dopo l’esibizione in cui ha imitato Alessandra Amoroso, il pubblico ha dimostrato un enorme affetto verso tutti i protagonisti che si sono messi in gioco.