Tale e Quale Show, Carlo Conti ufficializza il cast della nuova edizione

Carlo Conti: 60 anni di successi, amicizia e amore

Le indiscrezioni hanno finalmente trovato conferma. Dopo settimane di rumors, Carlo Conti è intervenuto sui suoi social per il consueto annuncio sul cast di Tale e Quale Show, atteso ormai da tempo dai tanti fan del programma di Rai1.

La prima puntata è in programma per il 17 settembre ma il conduttore fiorentino è già stato in grado di annunciare i nomi dei concorrenti che ha scelto per la nuova edizione, dando seguito alle voci che si sono rincorse per settimane.

Come già rivelato, ci sarà Ciro Priello dei The Jackal. Il comico partenopeo ha partecipato alla prima edizione di Lol – Chi Ride è Fuori su Amazon Prime, riscuotendo un ottimo successo. Sarà quindi curioso vederlo vestire i panni di imitatore, in una stagione dello show che si prospetta come completamente rinnovata.

Confermati anche Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, del quale Conti sbaglia il nome ricevendo anche i rimproveri scherzosi dei suoi followers, e i Gemelli di Guidonia, già conosciuti a L’Altro Festival e Made In Sud, oltre che su Mediaset a Tu Sì Que Vales. Hanno anche collaborato con Fiorello.

Per i due ex concorrenti del GF Vip, Pretelli e Orlando, si tratta di un ottimo banco di prova per testare le loro doti canore. Entrambi hanno infatti mire musicali. La showgirl ha già rilasciato un singolo – Babilonia – così come l’ex velino che ha invece provato ad agguantare l’airplay estivo con un brano fatto proprio per la stagione più calda.

Presente anche l’ex velina Federica Nargi, che si cimenterà in una prova completamente nuova per la sua carriera, e Francesca Alotta, conosciuta per il duetto con Aleandro Baldi in Non Amarmi. Prenderanno parte a Tale e Quale Show anche Deborah Johnson, figlia di Wess, e Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Amici di Maria De Filippi quando ancora si chiamava Saranno Famosi.

La quota simpatia sarà garantita da Biagio Izzo, artista e attore di grande talento che potrebbe davvero stupire la giuria, mentre si attende la conferma di Gabriele Cirilli come ospite fisso. Volto storico del programma, l’attore ha sempre assunto il ruolo di battitore libero, ricoprendo le parti più disparate e divertenti utilizzate per il traino dello show, tutto costruito sulle imitazioni.