Tale e Quale Show, Carlo Conti torna per la finale e il suo entusiasmo conquista tutti

Gran finale per Tale e Quale Show, che per l’ultima puntata del Torneo dei Campioni ha visto il ritorno in studio di Carlo Conti, che nelle scorse settimane ha dovuto combattere contro il Coronavirus: “Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in questo periodo”, ha esordito comparendo in studio dopo tre settimane di assenza.

Il conduttore aveva contratto il Covid a fine ottobre: durante i primi giorni era risultato asintomatico, riuscendo anche a condurre da casa il programma musicale di Rai 1; poi le sue condizioni di salute erano peggiorate, con la comparsa dei primi sintomi.

Conti, infatti, nei giorni scorsi è stato trasportato in ospedale: dopo una settimana, per fortuna, è tornato a casa da sua moglie e suo figlio e da lì ha potuto condurre la puntata dello show.

Per la finale di Tale e Quale Show e per la gioia di tutti i fan, Carlo Conti è riuscito a tornare fisicamente al timone della trasmissione amatissima dal pubblico, affiancato come sempre dai giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, e che due settimane fa l’hanno sostituito nella conduzione durante il suo ricovero al Careggi di Firenze.

Giudici speciali della serata l’attore e regista Alessandro Siani, e in collegamento Antonella Clerici, che il prossimo venerdì, negli stessi studi, comincerà la sua avventura con The Voice Senior. Nel cast fisso immancabile ovviamente Gabriele Cirilli con la sua verve e la sua simpatia.

In occasione del gran finale tutti i concorrenti si sono cimentati nelle imitazioni di artisti italiani: da Sergio Muniz che si è trasformato in Ghali, a Carolina Rey che ha vestito i panni di Nada, passando per Virginio che ha imitato Gino Paoli e Barbara Cola nelle vesti di Anna Oxa.

Standing ovation per Lidia Schillaci che ha interpretato Mina: l’artista ha conquistato pubblico e giuria. “Hai fatto un lavoro straordinario, dalla voce ai movimenti: chapeau!”, ha detto Loretta Goggi, incantata dall’esibizione dell’attrice.

Ovviamente a trionfare durante la serata è stato Carlo Conti: il conduttore, tornato finalmente in studio in splendida forma, è riuscito a regalare un appuntamento ricco di momenti leggeri e divertenti, degno del gran finale dello show, senza deludere le aspettative del pubblico.