Tale e Quale Show, Carlo Conti torna a condurre da casa e arriva al cuore di tutti

Carlo Conti tornato a dall’ospedale, dopo essere stato ricoverato a causa del Covid-19, ha condotto di nuovo da casa la nuova puntata di Tale e Quale Show. La gara musicale cerca così di tornare alla normalità, anche reinventandosi: questa infatti per il conduttore Rai è stata la seconda conduzione senza essere fisicamente in studio. Grazie alla tecnologia ha potuto in qualche modo tornare al timone della conduzione.

Venerdì scorso Carlo Conti aveva salutato il pubblico in diretta dalla camera dell’ospedale, ringraziando i giurati Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello che erano subentrati come conduttori per portare avanti la gara di Tale e Quale Show.

Dopo una settimana, però, Carlo Conti è tornato alla sua abitazione e da lì, nella puntata di venerdì 13 novembre, ha potuto condurre la puntata dello show su Rai 1, ricordandosi comunque di mettere in guardia gli spettatori dai pericoli che il virus porta con sé, perché sono tutt’altro che da sottovalutare.

“È stato un periodo difficile e voglio ringraziarvi per l’affetto. Il Coronavirus non è una stupidaggine, questo è un virus subdolo che arriva quando meno te lo aspetti”.

Ha confessato Carlo Conti in apertura di puntata, ricordandosi poi di salutare caro amico, Nello, paziente con cui ha condiviso la camera dell’ospedale. Un momento toccante, con il quale il conduttore è riuscito ad arrivare al cuore di tutti i presenti in studio ma anche al pubblico da casa.

Ma come si dice, anche in questi casi: lo spettacolo deve continuare. Così, la gara dei Vip nei panni di cantanti famosi è proseguita senza intoppi, in un clima decisamente più disteso rispetto a settimana scorsa. Il ritorno – seppur solo in monitor – di Carlo ha tranquillizzato tutti ed entusiasmato milioni di telespettatori affezionati al programma (che non aspettavano altro se non rivederlo). Inevitabile per questi è stato anche commuoversi davanti al racconto di Conti, che sicuramente ricorderà per sempre questa difficile esperienza.

Per questo motivo, un ringraziamento speciale da parte di Conti è andato direttamente ai medici, infermieri e operatori sanitari impegnati in questa grande battaglia, e che permettono ogni giorno attraverso il loro operato di sconfiggere il virus.