Tale e Quale Show, Carlo Conti positivo lo conduce da casa

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Anche se risultato positivo al Covid, Carlo Conti ci sarà per la puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 30 ottobre su Rai Uno. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla tv di Stato.

Carlo Conti condurrà il suo programma da casa, a Firenze, dove è in isolamento dopo l’annuncio di aver contratto il coronavirus. Sarà sempre al timone di Tale e Quale Show, anche se stavolta a distanza. E per l’occasione supportato in studio dall’amico di sempre Giorgio Panariello, uno dei tre giudici.

Dopo la vittoria di Pago, che si è laureato “Campione di Tale e Quale Show 10’, da questo settimo appuntamento e fino alla finalissima del 13 novembre dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma vedremo protagonisti i migliori 6 artisti di questa decima edizione (oltre a Pago ci saranno Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz) e i migliori 4 dell’anno scorso, Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi.

Tutti andranno a caccia del titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’: in tre settimane dovranno dare il meglio di se stessi, come sempre cercando di imitare in tutto e per tutto i big della musica nazionale e internazionale a loro assegnati. Saranno 3 prime serate tutte da gustare perché in pratica si assisterà alle performance (sempre in diretta e dal vivo, accompagnate dalle basi e dagli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli) di chi si è maggiormente distinto nelle due ultime edizioni del programma, che anche quest’anno si è confermato leader degli ascolti del prime time.

Come di consueto, i protagonisti saranno giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, oramai tre punti più che fermi di ‘Tale e Quale Show’. Giudice d’eccezione, l’attore e regista Carlo Verdone. Presenza fissa, Gabriele Cirilli.

Il regolamento: al termine di ogni puntata, grazie alla somma delle due votazioni (quella dei giurati e quella degli stessi protagonisti), sarà decretato il vincitore della serata; la classifica generale, data dalla somma dei voti totali, porterà poi all’elezione del vincitore finale. I 10 partecipanti sono seguiti, nell’arco del loro percorso, dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Dunque, tutto pronto per la prossima puntata di Tale e Quale Show. E intanto i fan e i colleghi si stringono intorno a Carlo Conti su Instagram con messaggi per una pronta guarigione. Antonella Clerici dedica al presentatore una Storia, mente Mara Venier commenta semplicemente: “Carlo…Carlo…Carlo …..❤️”. E qualcuno le risponde: “@mara_venier Sei speciale Zia Mara ❤️❤️❤️ il tuo affetto verso gli altri non mi è mai indifferente ❤️❤️❤️”.