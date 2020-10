Tale e Quale Show: Conti festeggia una puntata speciale e Virginio omaggia Mango

editato in: da

Tale e Quale Show, da Pago a Carmen Russo: le imitazioni più belle da rivedere

Carlo Conti conquista nuovamente il pubblico con un appuntamento straordinario: Tale e Quale Show torna a regalarci bellissime sorprese ed esibizioni toccanti, mentre la sfida entra sempre più nel vivo. Gli agguerritissimi concorrenti continuano la loro dura preparazione per presentare sul palco le loro imitazioni migliori, e la classifica è un continuo susseguirsi di colpi di scena.

La serata prometteva scintille già dal primo istante. Carlo Conti ha infatti aperto la trasmissione annunciando un fantastico traguardo. Tale e Quale Show festeggia la sua 100esima puntata: “Sembra ieri che abbiamo iniziato, nove anni fa” – ha ricordato il conduttore, che è sempre rimasto saldamente al timone del programma di Rai1. E nonostante il tanto tempo passato, ancora oggi lo show continua a macinare successi. Merito probabilmente di una formula che funziona, in grado di donare grandi emozioni al pubblico.

Come ogni puntata, anche in questa occasione la giuria fissa ha accolto un giurato speciale: se la scorsa settimana abbiamo visto Luca Argentero, stavolta è stato il turno di Nino Frassica. Ma quali esibizioni si è trovato a dover giudicare? La prima, ad aver dato il via alla serata, è stata quella di Gabriele Cirilli. Il comico ha vestito i panni Morgan, un grande artista nonché un personaggio che di recente ha suscitato grande scalpore. E non a caso è tornato fuori il nome di Bugo, con il quale l’ex leader dei Bluvertigo ha avuto una lunga querelle.

Nel corso della puntata non sono mancate le emozioni, naturalmente. Una delle più sensazionali è senza dubbio merito di Virginio, che ha interpretato Mango con la sua incantevole Bella d’estate. “È un omaggio che facciamo con affetto, delicatezza e con un abbraccio a tutta la sua famiglia” – ha annunciato Carlo Conti, prima di presentare l’esibizione di Virginio. Il quale, ha sua volta, ha sciolto tutti i cuori raccontando un aneddoto che lo riguarda in prima persona.

Il cantante ha infatti ricordato il suo debutto al Festival di Sanremo nel 2006, quando ha partecipato tra le Nuove Proposte. Dopo la sua performance sul palco dell’Ariston, dietro le quinte ha incontrato proprio Mango, un artista che aveva sempre ammirato. E lui gli ha fatto i suoi complimenti per l’esibizione, poche semplici parole che hanno dato a Virginio la forza di andare avanti, anche nel momento difficile che stava vivendo con i suoi genitori.

Il resto della serata è proseguito tra piccole sorprese, come l’intervento in diretta di Al Bano Carrisi: approfittando dell’imitazione di Barbara Cola, che nei panni del cantante di Cellino San Marco ha sorpreso tutti, si è lasciato andare a grandi complimenti. Pago invece ha portato in scena Rino Gaetano, e ha fatto scoppiare tutti in un fragoroso applauso. Per lui la vittoria sembra sempre più vicina.