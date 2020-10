Tale e Quale Show, Carlo Conti conquista con Luca Argentero. E Luca Ward ci riprova

editato in: da

Continua a divertire Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in cui personaggi famosi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova indossando i panni di cantanti e cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale e sfoggiando le loro doti canore.

I protagonisti della decima edizione sono Pago, Luca Ward, Virginio, Barbara Cola, Francesca Manzini, Carolina Rey, Carmen Russo, Giulia Sol, Sergio Muniz e Francesco Paolantoni. A giudicarli, come sempre. Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme con la partecipazione, nella quarta puntata, dell’ospite d’eccezione della serata: Luca Argentero.

L’attore, che è da poco diventato padre della dolcissima Nina Speranza e che a breve tornerà in onda con la fiction di cui è protagonista Doc – Nelle tue mani, ha guardato con attenzioni le performance dei concorrenti, esprimendo giudizi calibrati e sempre ben motivati.

La gara è entrata ormai nel vivo. Occhi puntati soprattutto su Luca Ward, ultimo in classifica. Per l’attore, la competizione si sta rivelando più difficile del previsto. Lui, però, continua ad impegnarsi: ha imitato, così, Fred Bongusto cantando Una Rotonda sul Mare. Forte della sua magnetica personalità, riuscirà a recuperare lo svantaggio iniziale?

Ottimo percorso quello di Pago. Il cantante sta dando il meglio di se stesso, stupendo giudici e telespettatori con le sue performance sempre di altissimo livello. E dopo aver vestito i panni di Francesco Gabbani, che si è congratulato con lui, Gianni Morandi e Fabrizio Moro, si è trasformato in Tony Hadley lasciando a bocca aperta anche Argentero, che ha esclamato:

Bravo, bravo, bravo!

Questa esperienza, per Pago, arriva dopo la partecipazione a reality che hanno coinvolto la sua vita privata come Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip, a cui ha partecipato con l’ex fidanzata Serena Enardu. Il cantante, adesso, appare, però, molto più sereno ed estremamente determinato a mettere in luce solo ed esclusivamente il suo grande talento. E, grazie alla sua costanza e al suo impegno, si è già piazzato nella parte alta della classifica.

La qualità delle esibizioni sta aumentando puntata dopo puntata: Carlo Conti, con la scelta di un cast d’eccezione, è riuscito ancora una volta a conquistare l’attenzione del pubblico. Quale dei concorrenti riuscirà a ottenere la vittoria?