Tale e Quale, Alessandra Amoroso difende Giulia Sol e le Enardu celebrano Pago

Tale e Quale Show, da Pago a Carmen Russo: le imitazioni più belle da rivedere

Alessandra Amoroso prende una posizione e difende Giulia Sol dopo l’ultima puntata di Tale e Quale Show, mentre le Enardu celebrano Pago, vincitore della decima edizione. Nella scorsa puntata del programma di Carlo Conti, Giulia aveva vestito i panni della cantante salentina, sollevando un vespaio di polemiche. Poco dopo la diretta aveva svelato di aver ricevuto critiche, attacchi e minacce di morte. “La mia esibizione è diventata virale – aveva detto la Sol, sfogandosi su Instagram -. All’inizio, quando ho visto che è finita in una pagina di trash, l’ho buttata sul ridere. Il problema è iniziato quando ho cominciato a rivedere migliaia, di migliaia, di migliaia di minacce, offese, insulti. Delle persone mi hanno augurato la morte per aver fatto un’imitazione in un programma che è un gioco. Ho mantenuto un silenzio stampa a riguardo perché non l’ho vissuta per niente bene. È diventata molto pesante”.

A intervenire in sua difesa, in occasione della messa in onda di Tale e Quale Show, è stata proprio Alessandra Amoroso. “In bocca al lupo Giulia Sol per la puntata di Tale e Quale Show – ha scritto sui social -. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria! Per tutti i criticoni della scorsa settimana: ma fatevela una risata! Un abbraccio a Carlo e a tutti i concorrenti!”. Nella classifica della puntata Giulia si è classificata quinta, ma a sorprendere tutti è stato Pago.

L’artista sardo, che aveva già dimostrato le sue straordinarie doti, ha dato il meglio di sè. Nei panni di Bruce Springsteen si è scatenato sulle note di Dancing in the dark. A seguire il programma tanti telespettatori e fan, in particolare le sorelle Enardu. Elga e Serena, insieme ai genitori e a un amico, hanno guardato la trasmissione, emozionandosi di fronte alla vittoria di Pago. “Orgogliosa di te”, ha scritto Elga, interpretando probabilmente anche il pensiero della sorella gemella.