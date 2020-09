Tale e Quale Show: i 10 vip in gara e cosa cambia

editato in: da

Carlo Conti si prepara a condurre la nuova edizione di Tale e Quale Show che, ancora una volta, vedrà sfidarsi sul palco dieci vip, fra trasformazioni ed esibizioni emozionanti. La trasmissione tornerà in onda su Rai Uno per nove settimane a partire dal 18 settembre. La decima stagione del programma sarà caratterizzata da qualche cambiamento e da un cast d’eccezione che promette scintille.

I vip in gara a Tale e Quale Show saranno dieci: cinque donne e cinque uomini. Fra loro la cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la showgirl Carmen Russo, la conduttrice Carolina Rey e la performer musicale Giulia Sol. Nel cast anche gli attori, Luca Ward, Sergio Muniz, Francesco Paolantoni, e i cantanti Pago e Virginio. Come sempre gli artisti si esibiranno dal vivo, sulle basi e gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. A vincere sarà l’interpretazione considerata più avvincente non solo dal pubblico, ma soprattutto dalla giuria.

A guidare i giudici scelti da Carlo Conti ci sarà Loretta Goggi, regina della tv italiana, accompagnata da Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Il meccanismo di gioco è semplice: al termine di ogni puntata i vip e la giuria voteranno il concorrente migliore. Grazie alla somma dei voti verrà decretato il vincitore che scalerà la classifica generale sino all’elezione del vincitore finale di Tale e Quale Show. I partecipanti verranno seguiti dai vocal coach del programma, Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e dall’actor coach Emanuela Aureli.

La decima edizione di Tale e Quale Show segna anche il grande ritorno di Gabriele Cirilli che stupirà il pubblico con i suoi interventi sul palco. “Tale e Quale Show non è un talent, non è un reality, ma è un varietà – ha svelato Carlo Conti all’Ansa -. Qui ci sono protagonisti, non concorrenti, ognuno di loro dedica una settimana intera per portare in scena una mascherina… pardon, volevo dire maschera! Quest’anno, i nostri truccatori e i nostri parrucchieri dovranno trascorrere ore e ore praticamente in tenuta stagna… È un’edizione particolare, il cast è fortissimo, i coach saranno sempre più agguerriti e professionali. Ci sarà il ritorno di Gabriele Cirilli: vi prego, non è uno scherzo il motivo di questo ritorno, è che l’ho sognato. È vero, tornava e faceva Orietta Berti. Dunque non è in gara, ma sarà qui ogni settimana”.