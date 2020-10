Tale e Quale Show, Serena Enardu commenta il successo di Pago

editato in: da

Tale e Quale Show, da Pago a Carmen Russo: le imitazioni più belle da rivedere

Serena Enardu commenta il successo di Pago a Tale e Quale Show. Il cantante ha trionfato nel programma condotto da Carlo Conti, mostrando tutto il suo talento. Una vera e propria rivincita per l’artista sardo che nell’ultimo periodo aveva fatto parlare più per le sue vicende sentimentali che per la musica. Pago è stato legato per diversi anni a Miriana Trevisan da cui ha avuto il figlio Nicola, in seguito ha vissuto una love story con Serena Enardu, da cui si è separato alla fine di Temptation Island. L’ex tronista di U&D e il cantante sono tornati insieme al GF Vip per poi separarsi ancora una volta su Instagram.

Approdato a Tale e Quale Show, Pacifico Settembre ha fatto scintille, dimostrando la sua grande bravura. A commentare le sue performance anche l’ex Serena Enardu che ha confessato di aver fatto il tifo per lui. “Il suo talento è stato palese per me – ha detto a Super Guida Tv – ma ha avuto poche possibilità di poterlo mostrare e di mettersi alla prova. Oggi Pago è una persona più forte e secondo me questa esperienza l’ha anche migliorato”. Serena ha poi confessato di essere in buoni rapporti con l’ex. “Sì siamo in buoni rapporti, ma del mio rapporto con Pago preferisco non parlarne – ha detto – […] Confesso che mi piacerebbe partecipare anche a Ballando con le stelle. Sono negata nel ballo ma mi divertirebbe”.

A commentare l’esperienza di Tale e Quale Show è stato anche lo stesso Pago. “Ero qui per partecipare, per divertirmi – ha detto -, perché come Carlo Conti, l’uomo che ha scommesso su di me, ha più volte detto: ”FINALMENTE SI CANTA”. Ero qui per cercare di arrivare a tutti voi con le mie sole capacità artistiche, se mai si fossero fatte vedere, sentire, anche con quelle più nascoste, quelle che nemmeno io sapevo di avere. Ho detto che sarei stato felice se solo fossi stato compreso come tale – ha aggiunto – e se solo fossi arrivato ad essere apprezzato per quello che questo meraviglioso programma ti permette di mostrare…qui, così, senza pensare alla gara, non perché non mi piace arrivare primo, no certo, ma semplicemente perché avevo solo voglia di mostrarmi al meglio senza quei condizionamenti che ti fanno perdere il vero senso di una tale partecipazione, anche perché poi non esisti solo tu ci sono gli altri, quelli con le loro esibizioni e …quanti sono stati strepitosi”.