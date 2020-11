Tale e Quale, Carlo Conti torna al timone dello show

editato in: da

Tale e Quale Show, da Pago a Carmen Russo: le imitazioni più belle da rivedere

Una bella sorpresa per tutti i fan di Carlo Conti: il conduttore infatti tornerà al timone di Tale e Quale Show.

Il nuovo appuntamento del torneo dei Campioni – che guadagna una puntata rispetto alle tre inizialmente previste – in onda venerdì 13 novembre Rai 1, segna il ritorno del conduttore nuovamente in collegamento da casa, proprio come è accaduto due settimane fa.

Come comunicato dalla Rai, le condizioni di salute di Conti, dopo la positività al Covid-19, sono migliorate e dunque, dopo le dimissioni dall’ospedale tornerà a essere il padrone di casa di Tale e Quale Show, anche se da remoto.

Per la semifinale Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme lasceranno quindi i panni dei conduttori per tornare al loro classico ruolo in giuria, affiancati questa settimana da Elena Sofia Ricci nelle vesti di quarto giurato. Non mancherà naturalmente Gabriele Cirilli, con le sue esilaranti interpretazioni.

Al termine della puntata, grazie alla somma delle due votazioni (quella dei giurati e quella degli stessi protagonisti), sarà decretato il vincitore della serata. La classifica generale porterà poi la prossima settimana all’elezione del vincitore finale di questa edizione.

Conti aveva contratto il Coronavirus nelle scorse settimane: i primi giorni era risultato asintomatico, riuscendo anche a condurre da casa il suo programma; poi le sue condizioni di salute erano peggiorate, con la comparsa dei primi sintomi.

Il conduttore infatti è stato trasportato in ospedale, dove per qualche giorno è rimasto ricoverato. Per fortuna la sua ripresa è stata veloce, come aveva annunciato tramite i suoi profili social: “Tranquilli!!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid!!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo”, aveva scritto su Instagram.

E sempre sul suo profilo ufficiale Conti aveva aggiornato i suoi follower, mostrandosi in mascherina pronto per tornare a casa dopo le dimissioni dall’ospedale: “Verso casa!!! Home sweet home! Buon lavoro ai medici e agli infermieri. Forza! P.s. State attentissimi!!!!”.

Adesso la speranza dei telespettatori è quella di rivedere il loro beniamino nuovamente in trasmissione: non è escluso infatti, che Conti, una volta ripreso del tutto, possa tornare in studio per la finale del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show.