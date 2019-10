Taglio drastico per Asia Argento: colpa di una tintura

editato in: da

Asia Argento, la nuova vita comincia dallo sport

Aveva detto che non si sarebbe mai più tagliata i capelli (parliamo della primavera scorsa, ai tempi delle breve ma intensa liason con Fabrizio Corona), invece Asia Argento l’ha fatto ancora.

L’attrice è comparsa su Instagram, e in tv dalla D’Urso, con una chioma bionda. In un primo tempo di lunghezza media, poi nelle Instagram Stories cortissima. “La tinta mi ha fatto cadere i capelli”, ha detto l’attrice.

Vabbè, insomma! Questa è la storia: mi sono rapata . Mi sono tagliata tutti i capelli perché non avevo calcolato che la blonde ambition me li avrebbe fatti cadere tutti. Ho optato per il fascino androgino, che ha sempre il suo porco fascino! Mi sento più me stessa

Asia non è nuova ai colpi di testa, in tutti i sensi. A noi così piace, un look decisamente rock che le si addice.