Che fine ha fatto Sylvie Lubamba

editato in: da

Star degli anni Duemila e showgirl scoperta da Piero Chiambretti, Sylvie Lubamba da qualche tempo è scomparsa dalla tv. L’ex modella di origini congolesi oggi conduce una nuova vita lontano dai riflettori, convivendo con problemi economici e un passato in carcere.

Era il 2004 quando Sylvie sbarcò nel programma Markette di Piero Chiambretti, ottenendo da subito un grande successo. In seguito per lei arrivarono tanti altri programmi fra cui Lucignolo e La Talpa. Una carriera in ascesa terminata di colpo nel 2014 con l’arresto per uso indebito di carte di credito. Dopo tre anni di carcere, nel 2017, la Lubamba è tornata in libertà, ma la sua esistenza è cambiata per sempre.

Oggi, come racconta lei stessa in un comunicato stampa, ha problemi economici, tanto che ha richiesto il reddito di cittadinanza ed è in lista per ottenere una casa popolare. “Le persone pensano che noi così detti vip ce la passiamo bene e viviamo da nababbi – ha confessato -, invece non è affatto così, io non lavoro da anni con continuità, l’ultimo contratto l’ho firmato più di 10 anni fa, nel 2008 per il programma Markette condotto Piero Chiambretti il mio mentore, in cui facevo parte del cast”.

Dopo gli anni in carcere ripartire è stato difficile, così Sylvie ha scelto di chiedere aiuto: “Ho fatto richiesta del reddito di cittadinanza ed attendo risposta, sono in graduatoria per la casa popolare e sto anche cercando un lavoro normale – ha svelato -, sento spesso che la gente fa fatica ad arrivare a fine mese, io invece faccio fatica ad arrivare alla terza settimana, ma non mi lamento, voglio dirlo solo per far capire alla gente comune che anch’io ho le stesse difficoltà loro, che anch’io sono una del popolo come loro, nonostante la mia popolarità”.

La tv è solo un ricordo lontano per l’ex showgirl, che non pensa di tornarci, nonostante ciò è felice accanto alla sua famiglia: “Ringraziando il cielo mia madre mi aiuta e mi nutro quotidianamente dell’affetto di amici, famiglia e nipoti che mi amano”.