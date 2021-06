Supervivientes in prima serata dopo l’Isola: l’indiscrezione

editato in: da

Valeria Marini, il ritorno in TV all’Isola dei Famosi: una vita di successi e amori

L’Isola dei Famosi 2021 sta per giungere al termine ma a quanto pare Mediaset si sta preparando a “sostituirla”. O meglio, stando a quanto rivelato da Santo Pirrotta a Ogni Mattina su Tv8, la rete starebbe lavorando a un progetto per la messa in onda di Supervivientes, in prima serata e probabilmente sempre su Canale 5.

Supervivientes è la versione spagnola del programma cult condotto in Italia da Ilary Blasi, che in questa edizione – non proprio fortunatissima, tra concorrenti che hanno abbandonato il gioco e ascolti non all’altezza delle aspettative – è stata affiancata in studio dagli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Santo Pirrotta ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata che in poche ore ha letteralmente conquistato il web, regalando una speranza al pubblico appassionato di reality show: “Il prossimo 7 giugno finirà l’edizione de L’Isola dei Famosi, ma per la prima volta Mediaset sta facendo tradurre Supervivientes con Valeria Marini, è stata proprio lei a suggerire questa idea. Supervivientes lo vedremo quindi su Mediaset in prima serata”.

In realtà ancora non è arrivata alcuna conferma da parte di Mediaset che, a detta di DavideMaggio.it, starebbe ancora valutando la buona riuscita del prodotto tradotto in italiano. Di certo si tratterebbe di una prima assoluta per il pubblico italiano che in queste settimane si è nutrito delle succose notizie giunte direttamente da Telecinco, canale che trasmette Supervivientes, a proposito dei due concorrenti italiani del reality: Valeria Marini e Gianmarco Onestini.

Onestini lo conosciamo in quanto fratello del più celebre fratello Luca, che è stato tronista di Uomini & Donne, e perché ha già partecipato a un’edizione del Grande Fratello in Italia (nel 2018). Quella di Supervivientes non è la sua prima esperienza nella tv iberica: nel 2020 è stato protagonista di uno spin-off del Gran Hermano Vip (il nostro GF Vip) e si è perfino aggiudicato la vittoria.

Ma dobbiamo ammettere che – senza nulla togliere a Onestini – vedere Supervivientes sulle reti Mediaset sarebbe l’occasione per ammirare in tutto il suo “stellare” splendore la showgirl Valeria Marini, che sin dall’inizio ha fatto parlare di sé. Lei che è una veterana dei reality, a Supervivientes ha causato un bel po’ di trambusto, dapprima con la dichiarazione d’amore a Onestini (col quale c’è stato anche un passionale bacio), poi con l’intossicazione alimentare che (a quanto pare) proprio lei avrebbe causato agli altri naufraghi. Già invisa ai compagni d’avventura in Honduras, come se non bastasse è stata anche accusata di aver rubato tutta la scorta disponibile di shampoo.

Purtroppo la Valeriona nazionale ha dovuto lasciare l’Honduras, dopo aver perso al televoto nella puntata del 31 maggio.