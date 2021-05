Striscia La Notizia, Siani e Incontrada nuovi conduttori: l’indiscrezione

editato in: da

Vanessa Incontrada, splendida modella curvy

Si tratta solo di indiscrezioni ma i loro nomi sono spuntati come possibili nuovi conduttori di Striscia La Notizia: si tratta di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, e per entrambi sarebbe un vero e proprio debutto dietro il bancone del tg satirico di Canale 5.

Ormai viene dato per certo il cambio della guardia alla conduzione di Striscia la Notizia, dopo l’addio di Ficarra e Picone; di conseguenza si sono aperte diverse ipotesi: la più gettonata è quella che vedrebbe la presenza di Alessandro Siani, attore e comico di origine napoletana che raccoglierebbe così l’eredità lasciata dalla coppia di comici siciliani (che avevano salutato il pubblico con un commovente messaggio), ormai impegnati su un loro progetto che vedrà la luce sulla piattaforma Netflix. Siani è al momento al lavoro nella post produzione di Chi ha incastrato Babbo Natale, suo film prossimo all’uscita nei cinema.

Al suo fianco le indiscrezioni riportate da Fanpage scrivono il nome di Vanessa Incontrada, attrice di origine spagnola che ormai ha messo lunghe e forti radici in Italia, lavorando in numerosi progetti televisivi e non. Vanessa al momento è impegnata con le riprese della serie Fosca Innocenti, dove è protagonista insieme a Francesco Arca.

La Incontrada riuscirebbe quindi a conciliare riprese e conduzione? Ancora non si sa ma al momento il pronostico sembra assumere più i contorni di una grande speranza del pubblico di vederla nelle vesti di conduttrice di Striscia. D’altronde l’autoironia e la vena comica non le sono mai mancate, impossibile non pensare agli anni in cui conduceva con successo Zelig, al fianco di Claudio Bisio.

Attualmente a Striscia La Notizia è attiva la coppia di conduttori formata da Michelle Hunziker e Gerry Scotti, recentemente travolti dalla polemica sulla battuta poco apprezzata degli occhi a mandorla, su cui la stessa Striscia ha prontamente controbattuto con diversi servizi in tema per sottolineare come fosse stato solo un gioco di parole privo di qualsiasi accezione negativa nei confronti del popolo orientale.

Polemiche a parte, ora cresce l’attesa per capire chi prenderà il loro posto quest’estate in uno dei programmi televisivi più longevi della tv italiana: Antonio Ricci ideò il format nel 1988 e tutt’oggi rimane una dei capisaldi della programmazione di Mediaset.