Striscia, Marco Carta contro la D’Urso a Live: spunta il fuorionda

Striscia la Notizia svela la lite fra Marco Carta e Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Un fuorionda che racconta il dietro le quinte dello show e che sta facendo molto discutere. Nel video trasmesso dal tg satirico, il cantante si infuria con la conduttrice e con gli autori dopo aver scoperto che non verrà intervistato.

Ma andiamo con ordine. Marco Carta era stato annunciato come ospite di Live – Non è la D’Urso nella puntata del 3 maggio. L’artista sarebbe dovuto intervenire per raccontare la sua vita e parlare di come sta vivendo queste settimane, segnate dalla morte dell’amatissima nonna. Qualcosa però è andato storto e, a causa del poco tempo rimasto, la D’Urso è stata costretta a modificare la scaletta dello show in corsa. L’intervista a Marco dunque è stata cancellata e spostata alla puntata successiva.

Una scelta che non è piaciuta a Carta. L’ex vincitore di Amici, forse ignaro che le telecamere stavano registrando, si è lasciato andare a uno sfogo. Nel video di Striscia la Notizia, Marco, in collegamento da casa, si arrabbia dopo aver scoperto che non interverrà nella trasmissione.

“Ivan – dice la D’Urso rivolta a un autore della trasmissione – non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c’è tempo… lo dico io! Capito? Dico che doveva venire qua, ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo”. Poco dopo la presentatrice annuncia al pubblico a casa che Marco non verrà intervistato: “Volevo dirvi una cosa – racconta – avevamo annunciato che ci sarebbe stato Marco Carta, questa sera. Aveva già fatto il biglietto per l’aereo. C’è stato un problema e non è potuto essere qua. Ovviamente, tu sai, Marco, che io ti amo, e ti aspetto qui, domenica prossima, nello studio di Live non è la D’Urso”.

Ma l’artista sardo non ci sta: “Sì vabbè, mi dà il doppio… La serata l’ho passata qui… deficiente – sbotta rivolto all’autrice in collegamento telefonico -. Io sono seduto qui dalle dieci. Me lo potevate dire anche un’ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace. È brutto. Non lo so se vengo domenica prossima. Mi ha chiamato l’autrice e mi dice che ora diranno che ho perso l’aereo. Io non ho perso il volo adesso, dì che non c’è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità. Io vado a fumare una sigaretta”.