Striscia la Notizia, che fine ha fatto Giovanna Botteri

Storica giornalista e inviata Rai, Giovanna Botteri ha raccontato il mondo agli italiani, senza mai tirarsi indietro neanche di fronte agli scenari più difficili. Nella primi momenti della recente pandemia che abbiamo vissuto, inoltre, è stata particolarmente attiva, riportando notizie di prima mano dalla Cina, dove ha trascorso molto tempo. Ma cosa ha in serbo per lei il futuro?

Giovanna Botteri, una vita al servizio del giornalismo

La vita di Giovanna Botteri è stata, senza ombra di dubbio, al servizio della notizia e del giornalismo, a cui si è dedicata con dedizione e grande onestà. La sua carriera prende il via negli anni ’80, quando inizia a collaborare con alcuni giornali locali nella sua Trieste, città a cui tutt’oggi è estremamente legata.

La Rai è diventata ben presto la sua casa, avendo così la possibilità di interfacciarsi con personaggi che hanno cambiato il mondo, come Margherita Hack. Nel 1988 entra a far parte della redazione del TG3 e da lì a pochi anni diventa una giornalista iscritta all’Albo. Da quel momento, la sua vita è cambiata totalmente e, grazie al suo lavoro, ha potuto assistere ai momenti che hanno segnato la storia.

Nell’ultimo periodo, Giovanna Botteri ha raccontato la pandemia, fornendo a tutti notizie di prima mano dalla Cina, da dove il Covid-19 sembra essere partito. Lo ha fatto restando a lungo lontano dai suoi cari e affrontando anche qualche spiacevole polemica nata principalmente sui social e ripresa, poi, dai media. Ha però sempre superato tutto con grande classe, mettendo sempre in luce la sua grande professionalità.

Striscia la Notizia, il futuro di Giovanna Botteri

Le sue apparizioni sul piccolo schermo e nelle case degli italiani sono così state numerosissime. Il suo è diventato un volto amico, apparso non solo nei servizi dei TG, ma anche in occasioni di festa. Di recente, ad esempio, è stata co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2021 con Fiorello e Amadeus.

Cosa le riserverà il futuro? A farsi questa domanda, in un servizio sulle nuove nomine Rai, anche Striscia la Notizia, che solleva il dubbio e si chiede quale posizione ricoprirà in un futuro non troppo lontano che, però, non è ancora chiaro. Non sarà, infatti, alla direzione di nessun TG: “La Botteri non ha avuto niente? È ancora in ferie?”, ha chiesto ironicamente l’inviato.

Su una cosa, però, non c’è dubbio: il pubblico italiano, che a lei ha donato fiducia, stima e affetto, si aspetta di vederla ancora in televisione a lungo, nei suoi interessantissimi e sempre estremamente professionali servizi, a cui difficilmente rinuncerà, e non solo.