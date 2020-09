editato in: da

A Storie Italiane, Wilma Goich si commuove ricordando la figlia scomparsa, Susanna Vianello. Nello studio di Eleonora Daniele, l’artista ha raccontato il dolore per la perdita vissuta cinque mesi fa e che ha segnato in modo indelebile sia lei che l’ex marito Edoardo Vianello.

“Negli ultimi giorni stavo un po’ meglio – ha raccontato la Goich -, ma quando poi ti ritrovi a parlare di queste cose è inevitabile piangere, è dura è molto dura […] Oggi sono 5 mesi – ha aggiunto parlando della scomparsa di Susanna Vianello -, troppo poco tempo e quindi come fai c’è un vuoto pazzesco che è difficile riempire, lo riempio coi pensieri, con i ricordi, con mio nipote che mi sta vicinissimo. Anche Edoardo mi sta vicino perché soffre come me, è suo padre, Si siamo tuti riavvicinati ma non è sufficiente perché manca lei ed è difficile riempire questo vuoto”.

Nel corso della sua intervista a Storie Italiane, Wilma ha raccontato che sua figlia Susanna ha scoperto di essere malata dopo essersi sottoposta ad alcuni controlli a causa di una sciatica che non le passava. “Facciamo la risonanza ed è uscito un piccolo cavillo che hanno approfondito con la Tac, ma ormai era tardi era già molto avanzato, stava al quarto livello e io non sapevo niente, perché non mi hanno detto esattamente tutto e io non ho capito. Sapevo che aveva il tumore al polmone, ma non sapevo che aveva preso le ossa”.

“Io e mio nipote abbiamo trascorso l’ultima settimana di vita in clinica, assieme a Susanna – ha rivelato Wilma Goich a Storie Italiane – […] Anche se ci riuniamo tutti, la sua mancanza si sente tantissimo, manca la persona principale tra noi”. La cantante 74enne ha svelato di aver sofferto molto per la morte della figlia, scomparsa in un solo mese. “Come si fa, è un dolore innaturale, un distacco avvenuto cosi repentinamente che mi ha scioccata – ha confessato, affermando che Edoardo Vianello gli è stato molto vicino in questo periodo -. Mi sta molto vicino, ma anche lui ha alti e bassi, sta soffrendo tantissimo”.