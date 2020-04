Storie Italiane, De Martino svela lo scherzo a Mara Venier

editato in: da

Stefano De Martino racconta lo scherzo fatto a Mara Venier a Domenica In nel corso di un’intervista a Storie Italiane. Il conduttore ed ex ballerino di Amici è stato intervistato da Eleonora Daniele a cui ha svelato il legame molto bello con la Zia Mara.

La presentatrice sta vivendo un momento tutt’altro che semplice, ma ha comunque deciso di tornare in televisione per regalare un sorriso al suo pubblico. In tanti la sostengono e fra loro anche Stefano De Martino che è stato spesso ospite delle sue trasmissioni. Il marito di Belen Rodriguez è intervenuto in collegamento a Domenica In, organizzando uno scherzo ai danni di Mara. L’ex ballerino ha svelato di amare molto la musica e di aver imparato da poco a suonare la tromba.

“È uno strumento che mi ha sempre affascinato – ha confessato durante il collegamento -, avrei voluto impararlo a suonare e avevo appena iniziato delle lezioni. Per via dell’emergenza non ho potuto continuare, ma sto imparando da autodidatta”. Stefano ha poi finto di suonare, mentre trasmetteva una musica.

“Non sapevo fossi un suonatore di tromba – ha risposto la Venier -. Ma sei bravissimo, per essere un autodidatta!”. A quel punto De Martino è scoppiato a ridere: “Eh sì, ho seguito questo corso online ‘tromba in playback’ si chiama”. Un siparietto che ha divertito molto il pubblico mostrando, ancora una volta, il forte feeling fra Mara e Stefano.

A confermarlo è stato proprio De Martino in un’intervista rilasciata a Storie Italiane. “Ho approfittato dell’ingenuità di Mara – ha confessato a Eleonora Daniele -, ci facciamo grandi scherzi”. La conduttrice ne ha approfittato per salutare la Venier e il marito Nicola Carraro. “L’ego è stato un po’ abbattuto da questa emergenza – ha spiegato -. Abbiamo tanto tempo a disposizione e all’inizio ci ha quasi spaventato ma adesso quasi tutti stanno pensando che forse un giorno potremmo avere nostalgia di questo tempo”.

De Martino ha poi raccontato di essere sempre più innamorato di Belen Rodriguez, con cui sta trascorrendo queste settimane nel loro appartamento di Milano. Il conduttore ha poi ringraziato Eleonora Daniele per il suo lavoro: “Cerchiamo di informare il pubblico e di farlo nella miglior maniera possibile, soprattutto dando notizie vere e non fake news che ogni tanto si sentono in giro e si leggono sui giornali”.