Storie Italiane, Rosolino si confessa su Natalia Titova

Massimiliano Rosolino si confessa e racconta a Storie Italiane l’amore per Natalia Titova.

Una love story iniziata negli studi di Ballando con Le Stelle, dove lei era l’insegnante di ballo e lui un concorrente. Era il 2006, da allora la coppia non si è più lasciata. Oggi Natalia e Massimiliano stanno ancora insieme e hanno avuto due figlie, Sofia Nicole, nata nel 2011, e Vittoria Sidney arrivata nel 2013.

“Con Natalia un colpo di fulmine? Ognuno la vede come vuole – ha svelato il nuotatore parlando dell’amore per la compagna -. Quando ci siamo conosciuti a Ballando con le Stelle eravamo molto diversi, lei mi prendeva in giro perché ero stacanovista, ma ci siamo trovati ed è normale trovare dei punti in comune in una relazione”.

Sono passati tanti anni, ma Massimiliano ha svelato di ricordare ancora i momenti vissuti con la compagna a Ballando con le Stelle. In particolare l’ultimo ballo e quello che lo emozionò di più. “Me lo ricordo molto bene, è stata una baciata – ha detto -, ma il balletto che più ci ha emozionato è stato il valzer”. Poi un pensiero per Milly Carlucci, la prima che si accorse che fra loro era scoccata la scintilla: “È stata la prima ad accorgersene della nostra storia” ha confessato Rosolino.

La coppia è legata da moltissimi anni, ma per ora non sembra intenzionata a sposarsi, anche se Rosolino ha svelato a Storie Italiane che potrebbe farlo per le sue figlie. “Non ci siamo detti “ti amo” – ha confessato -, è stata più una questione di sguardi, di voler stare insieme. Non le ho detto mai “ti amo”. Il mio messaggio d’amore sono state le nostre bambine, non bisogna pesare parole”.

“Comunque ce lo diremo appena ci sposeremo, assolutamente sì – ha aggiunto parlando del matrimonio con Natalia Titova -. Due cose potrebbero convincermi a sposarmi: il viaggio di nozze e forse avere le cucciole come damigelle e ricordarsi questo momento”.