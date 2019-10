Storie Italiane, Lory Del Santo si commuove per il figlio e svela di voler adottare una bimba

editato in: da

Lory Del Santo si commuove nel salotto di Storie Italiane ricordando il figlio Loren e confessando il sogno di adottare una bambina insieme al compagno Marco Cucolo. Ospite di Eleonora Daniele, la showgirl ha ripercorso alcuni episodi tragici della sua vita, dimostrando, ancora una volta, la sua grande forza.

L’esistenza di Lory infatti è stata segnata da grandi amori e successi, ma anche da drammi, come la morte di Connor, il primogenito, nato dall’amore per Eric Clapton, caduto dal 53esimo piano di un grattacielo a New York quando aveva solamente quattro anni. Quasi un anno fa la Del Santo ha affrontato un’altra tragedia: la morte del figlio Loren. Il giovane, che da tempo viveva a Miami, si è tolto la vita a causa di una terribile malattia, l’anedonia.

Il racconto di Lory ha commosso il pubblico in studio e la conduttrice Eleonora Daniele. “Io penso a tante cose quando guardo le foto – ha raccontato la Del Santo -, a volte si vede soltanto la negatività che accade nella vita invece bisogna cercare di capire dove sta la positività, se penso a Loren che è rimasto nella mia vita per 19 anni – ha aggiunto – e in realtà a causa della malattia poteva non esserci molto prima, penso anche che è questo che deve guidare, io ho avuto un angelo con me, per quasi 20 anni […] Vorrei davvero dire a tutti, amate di più le persone esistenti”.

Al termine dell’intervista, Lory ha espresso un desiderio, quello di adottare una bambina. La showgirl da tempo è legata a Marco Cucolo e non ha mai nascosto il sogno di regalare una casa a una bimba. “Io ho sempre amato le donne – ha detto a Eleonora Daniele -, nella mia famiglia eravamo tutte donne, l’idea di avere una bambina mi riempie di dolcezza, di voglia di fare qualcosa ancora per qualcuno, è stato sempre il sogno”.