Storie Italiane, Alessandra Tripoli incinta si confessa su Ballando con le Stelle

Alessandra Tripoli in collegamento a Storie Italiane racconta a Eleonora Daniele la sua gravidanza lontano dall’Italia. E confessa di sentire la mancanza di Ballando con le Stelle dove nel 2018 aveva trionfato in coppia con Cesare Bocci.

La ballerina è incinta al sesto. A gennaio diventerà mamma di un maschietto, frutto dell’amore per Luca Urso. Il piccolo si chiamerà Liam: “È il primo nome che abbiamo scelto, mi sa che rimarrà quello, continuiamo a cercarne altri ma il primo amore non si scorda mai”.

Alessandra Tripoli ha vissuto la dolce attesa lontano dalla famiglia e lontano dall’Italia. Infatti, si trova a Hong Kong, dove per altro vive anche Heather Parisi, come lei stessa spiega in collegamento a Storie Italiane: “Sono le 17:30 qui e mi trovo ad Hong Kong. Mi sono trasferita nove anni fa, sembra ieri ma son già passati quasi 10 anni, sono qui per lavoro”.

Poi la Tripoli racconta della gravidanza vissuta in un momento così difficile a causa della pandemia e per di più lontana dai suoi affetti: “È un momento un po’ difficile per tutti, vivo il momento più bello della mia vita lontano dalla mia amata Italia e dalla mia famiglia ma stiamo bene e va bene così”. Prosegue confessando che avrebbe voluto trascorrere i mesi della dolce attesa accanto alla famiglia, proprio perché è da anni lontana. Ma il Covid ha reso difficile e pericoloso qualsiasi spostamento: “Viaggiare è praticamente impossibile e non sicuro, il cuore è in Italia, faccio tante chiamate Skype ed è dura, avrei voluto viverla in un altro modo”.

Alessandra parla con emozione del suo bimbo in arrivo e si rivolge direttamente a Eleonora Daniele, anche lei neomamma di Carlotta, nata lo scorso 25 maggio: “Nell’ultima ecografia il mio piccolino era quasi un chilogrammo, un’emozione indescrivibile, tu mi capisci Eleonora“. Racconta poi del desiderio di maternità coltivato per tanto tempo, ma il suo lavoro l’ha costretta a rimandare sempre, finché è arrivato il momento giusto.

A proposito di lavoro, Alessandra Tripoli rivela quanto le manchi Ballando con le Stelle e rivolgendosi al cast: “Mi mancate tantissimo, vi voglio bene”. Immancabile il riferimento a Casare Bocci per cui la Tripoli ha solo belle parole: “Quella fu una bella edizione, con Cesare c’è un feeling speciale, lo chiamo ‘zio Bocci’, mi manca tantissimo quel palcoscenico, anche Milly, mi mancano tutti”. E ammette. “È strano seguire Ballando da qui”.

Intanto, Alessandra Tripoli fa sentire la sua vicinanza anche ai fan italiani condividendo su Instagram le foto della gravidanza. Il suo pancione fa impazzire tutti e in moltissimi si precipitano a farle i complimenti.