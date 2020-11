Storie Italiane, Al Bano difende la figlia Jasmine dopo le critiche per The Voice Senior

editato in: da

The Voice Senior: coach, concorrenti e conduttore

Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine si preparano al debutto come giurati di The Voice Senior, un’avventura che ha già suscitato qualche polemica. Proprio per rispondere alle accuse che gli sono state rivolte, l’artista pugliese è intervenuto in diretta a Storie Italiane e ha affrontato lo spinoso argomento.

Da qualche mese, ormai, la giovane Jasmine ha dato il via alla sua carriera musicale: è già uscito il suo primo singolo, un brano che ha riscosso molto successo, e ora sarà accanto al padre nella giuria dello show di Antonella Clerici. Se per Al Bano si tratta di una riconferma, per Jasmine è la prima volta e l’emozione è grandissima. Tuttavia, sui social non sono mancate le critiche. C’è chi ha accusato il cantante pugliese di nepotismo, chi invece di aver imposto a sua figlia un percorso che ricalcasse le sue orme.

In collegamento video a Storie Italiane, Al Bano ha deciso di rispondere alle polemiche in maniera chiara e precisa: “Mia figlia è stata richiesta dalla produzione per far parte della sezione giudici” – ha spiegato ad Eleonora Daniele – “Non accetto di essere accusato di nepotismo, è stata scelta e lei ha detto di sì. Io non ho nulla in contrario ad averla al mio fianco”. L’artista di Cellino San Marco ha poi fatto cenno proprio alle critiche ricevute sul web: “Ho letto lingue avvelenate pronte ad accusarmi di cose che non merito, io con i miei figli ho sempre agito nella stessa maniera. Io non impongo mai niente, quindi ad essere accusato di nepotismo… sono fuori strada”.

Dopo aver chiarito la questione che maggiormente gli stava a cuore, Al Bano si è lasciato andare ad alcuni pensieri su sua figlia, anch’egli palesemente emozionato per il suo debutto a The Voice Senior: “Non mi sono ancora abituato al fatto che abbia 19 anni” – ha rivelato. E, sul suo carattere, ha confessato: “Amo la sua indipendenza, le sue scelte devono essere le sue e non quelle dettate da un padre o una madre. E devo dire che ha un intuito di quelli giusti, questo da padre mi fa sentire sempre più sereno”.

Nel frattempo, anche mamma Loredana Lecciso è pronta al grande giorno: sul suo profilo Instagram ha condiviso diverse storie riguardanti l’inizio della nuova stagione di The Voice Senior, mentre nel pubblicare il video dello spot pubblicitario dedicato alla trasmissione ha scritto semplicemente: “I love you”.