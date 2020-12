Stefano D’Orazio, il ricordo degli amici e della moglie Tiziana Giardoni

editato in: da

Funerali Stefano D’Orazio, l’ultimo saluto dei Pooh e il dolore della moglie Tiziana

Rai 1 ha scelto di trasmettere in prima serata un omaggio speciale dal titolo Ciao Stefano, amico per sempre. La serata è stata una celebrazione di Stefano D’Orazio, storico membro dei Pooh recentemente scomparso.

Lo speciale andato in onda ha mostrato il concerto della band che è avvenuto a San Siro, “L’ultima notte insieme” che portò nello stadio qualcosa come 53mila persone, tutte riunite per il concerto evento dei Pooh. L’addio della band insieme a Stefano D’Orazio avvenne infatti nel 2016, in occasione del loro 50esimo anno sulle scene uniti come una delle band italiane più famose di sempre.

E non potevano mancare le parole di Tiziana Giardoni, moglie di Stefano, che ha pubblicato su Instagram un post per esprimere tutta la sua commozione:

Stasera sarà una serata molto dura per me… Ma questo omaggio lo meriti Stefano!

A un mese dalla morte di Stefano D’Orazio, i fan dei Pooh sono ancora scossi per la perdita dell’artista, e lo show trasmesso su Rai 1 ha potuto regalare al grande pubblico un momento speciale in ricordo di quello che Stefano, insieme agli altri membri della band, ha fatto nel corso della lunga carriera: i Pooh hanno scritto una delle pagine musicali più importanti del nostro Paese. La band, nata nel 1966 a Bologna, ha pubblicato ben 53 album e hit come “Piccola Katy”, “Pensiero”, “Tanta voglia di lei” e “Chi fermerà la musica”.

In apertura di puntata sono andati in onda alcuni momenti pre-concerto che hanno mostrato Stefano, Dodi, Red e Riccardo Fogli a bordo di un furgone in direzione dello Stadio, per poi salire sul palco e cominciare così il concerto evento. Al pubblico sono stati mostrati anche tanti momenti dietro le quinte che, visti con gli occhi di oggi, sono una carezza sul cuore pensando a Stefano e alla sua scomparsa.

Sui social, molte persone si sono riunite in un grande coro di complimenti e messaggi speciali per la band e per Stefano D’Orazio, la ferita è ancora fresca e difficilmente potrà chiudersi del tutto: la scomparsa prematura dell’artista ha spiazzato tutti dai fan ai colleghi, e ciò che Stefano è stato non potrà mai essere dimenticato.