Stefano De Martino si concentra sul lavoro e torna in tv con Made in Sud

Belen e Stefano De Martino, storia di un amore ancora al capolinea

Stefano De Martino torna da lunedì 15 giugno su Rai 2 in prima serata con Made in Sud e promette molte novità. Il presentatore e ballerino sta vivendo molte soddisfazioni professionali e accantona i gossip sulla presunta crisi con Belen Rodriguez.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino racconta cosa cambia nella nuova edizione di Made in Sud: “Innanzitutto andremo in onda senza pubblico in studio. Poi avremo un occhio per i temi d’attualità, ma nel rispetto dei tristi eventi che abbiamo vissuto durante la pandemia. Sul palco saremo a un metro e mezzo di distanza, sono bandite strette di mano. Molte gag che si basavano sul contatto fisico, come quella in cui avrei dovuto passare il telefono a uno dei comici, sono state riscritte”.

Nel ruolo di conduttore De Martino ha sbancato. Il segreto del suo successo è aver capito di “essere portato per l’intrattenimento leggero tendente al varietà e ho fatto tesoro dell’esperienza del palco che ho ereditato dalla danza”.

A proposito di danza, Stefano non ha certo intenzione di abbandonare il suo primo amore, la danza, perché è il suo habitat naturale. Il ballerino per altro ha sperimentato recentemente anche il ruolo di doppiatore per il film d’animazione Arctic – Un’avventura glaciale, per il quale ha dovuto eliminare l’accento napoletano.

Attivo com’è non è stato facile adattarsi alla vita sedentaria imposta dalla quarantena che ha vissuto così: “ho la fortuna di essere un emigrante al contrario. In tempi normali vivo al Nord, a Milano, e lavoro al Sud, a Napoli. È stato un periodo difficile per tutti e anche per me. Faccio un lavoro che mi porta spesso lontano da casa e così non sempre sono con mio figlio Santiago che frequenta la scuola a Milano. All’inizio è stato traumatico trovarsi in una situazione sedentaria. Questo momento di pausa l’ho messo a frutto per riflettere, mettere nero su bianco alcune idee e fare una lista delle priorità lavorative. Sono una persona che, pur avendo molti entusiasmi e slanci creativi, riesce a perdersi nella frenesia della vita quotidiana”.

A proposito del figlio Santiago, avuto da Belen, non può mancare una domanda sulla sua vita privata, dato che ormai da giorni circolano rumors sulla fine dell’amore con la showgirl argentina, tra video malinconici, foto senza anello nuziale al dito e indiscrezioni su case separate.

Ma Stefano preferisce tacere e concentrarsi sul lavoro. Perciò liquida la questione così: “Sono consapevole del fatto che finora

la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse

anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“.