Stefano De Martino torna in tv: il suo nuovo progetto targato Rai

Stefano De Martino tornerà presto al timone di un nuovo programma in tv: i suoi numerosissimi fan ritroveranno il loro beniamino alla conduzione di un progetto tutto suo, che sarà ospitato dalla Rai in seconda serata.

Stefano De Martino, il nuovo programma

Dopo le esperienze di grande successo di Made in Sud e Stasera tutto è possibile, dove ha dimostrato tutto il suo talento, Stefano De Martino tornerà presto sul piccolo schermo con un progetto tutto suo. Ad anticipare la notizia è stato il portale di Davide Maggio, che ha svelato anche il titolo del nuovo programma del conduttore.

Si chiamerà Bar Stella, proprio come il locale del nonno di De Martino in cui il conduttore è praticamente cresciuto e ha trascorso gran parte della sua infanzia. Il nome del nuovo e inedito show non è quindi casuale e ha un forte valore affettivo, anche perché il numero di telefono di quel bar Stefano De Martino l’ha tatuato sulla pelle. Un legame che non è stato spezzato neanche dalla scomparsa del nonno, e che continuerà a vivere, in qualche modo, anche nel suo nuovo progetto televisivo.

La trasmissione, come si può leggere sul sito di Davide Maggio, riserverà grandi sorprese: “Come suggerisce il titolo, la nuova seconda serata della rete di Ludovico Di Meo sarà un happening, difficile da incasellare in un genere preciso. Il ballerino si attornierà di ospiti amici e chissà che, data la sua passione per Renzo Arbore, lo scopo ultimo non sia quello di far rivivere in qualche modo quelle mitiche atmosfere di leggerezza“.

Bar Stella andrà in onda a dicembre con due puntate in seconda serata, e segnerà il ritorno su Rai 2 di Stefano De Martino, dopo la sesta edizione di Stasera Tutto è Possibile, conclusasi a marzo di quest’anno, e l’impegno come giurato di Amici di Maria De Filippi.

Stefano De Martino, non solo tv

Stefano De Martino ha detto da qualche tempo addio alla mondo della danza, ma la sua carriera nel piccolo schermo gli ha regalato tantissime soddisfazioni: amatissimo dai telespettatori per la sua solarità e per la simpatia che sa portare davanti alle telecamere, il conduttore è riuscito a emergere e a dimostrare tutto il suo talento.

Dopo il successo di Made in Sud, Stefano De Martino è diventato il volto simbolo di Stasera tutto è possibile, tanto che Ludovico Di Meo, il direttore di Rai 2, ha più volte dimostrato in diverse interviste di avere grande stima del conduttore.

Nel frattempo però De Martino si è aperto anche al mondo del cinema: questa estate infatti aveva annunciato nuovi progetti all’orizzonte. “Farò un film” – aveva spiegato, lasciandosi poi andare a qualche dettaglio in più su ciò che lo aspetta sul set – “Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò ad essere il meno possibile me stesso, qui interpreterò un ruolo”.