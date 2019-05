De Martino sostituisce la Guaccero: nuovo show al posto di Detto Fatto

editato in: da

Stefano De Martino condurrà un nuovo programma al posto di Detto Fatto, lo show condotto da Bianca Guaccero.

Secondo alcune indiscrezioni la prossima stagione televisiva sarà piuttosto intensa per l’ex ballerino di Amici, che è stato promosso a conduttore Rai. Dopo il grande successo di Made in Sud, De Martino sarebbe pronto a guidare una nuova trasmissione in onda proprio nella fascia oraria di Detto Fatto, il contenitore pomeridiano creato da Caterina Balivo e passato nella mani di Bianca Guaccero.

Il programma, voluto fortemente da Carlo Freccero, andrà in onda alle 14 e durerà un’ora, scontrandosi con Vieni da Me della Balivo. Detto Fatto non verrà cancellato, ma semplicemente slitterà la messa in onda e verrà posticipato alle 15. In base alle prime informazioni, la striscia quotidiana di De Martino sarà dedicata ai sentimenti e cucita addosso all’ex ballerino.

Andrà in onda dagli studi Rai di Napoli e la prima puntata arriverà il 16 settembre durando sino a Natale. Se il riscontro sarà positivo le puntate potrebbero aumentare, portando Stefano ad essere su Rai Due anche per tutto il 2020. Una promozione sul campo quella del marito di Belen, che arriva in un momento particolarmente felice della sua vita.

De Martino infatti ha finalmente ritrovato l’amore con la Rodriguez e la loro love story procede a gonfie vele, così tanto che, secondo alcuni gossip, avrebbero intenzione di sposarsi di nuovo. La cerimonia dovrebbe tenersi a Ibiza, isola cara ad entrambi, di fronte ad amici e parenti, ma soprattutto al piccolo Santiago.

Il nuovo programma su Rai Due, dopo l’esperimento di Made In Sud, ha il sapore di un riscatto per Stefano, che non aveva mai nascosto di essersi sentito più volte penalizzato dalla storia con Belen.

“Aver avuto una certa vita sentimentale è stato un po’ invalidante – aveva svelato qualche tempo fa – quando ero più giovane soffrivo il gossip, soffrivo il fatto che avrei potuto studiare quanto volevo, ma alla fine avrebbero parlato di me per dove andavo in vacanza. Ma il tempo sistema tutto. E lavorare di più, certo, aiuta: vivo tutto più serenamente”.