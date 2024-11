Stefano De Martino è un uomo curioso che ama guardarsi intorno. E così, eccolo insieme ad Amelia Villano, la sosia di Belen e sua imitatrice ormai da qualche anno. I due sono stati visti insieme per un evento a Roma e la foto che li ritrae l’uno al fianco dell’altra fa già sognare. È questo il retaggio del grande successo: non muovere un passo senza che il pubblico non immagini qualcosa di te che non ha nessuna aderenza alla realtà. E sì, perché è davvero difficile che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Stefano De Martino, cosa ci faceva con Amelia Villano

I due, che non erano mai stati visti in coppia prima di qualche ora fa, hanno partecipato a un evento a Roma dal quale è emersa la foto che li vede affiancati ma che non dice altro sul tipo di relazione che li lega. Si tratta certamente di un’amicizia e di un incontro tra colleghi, dato che lei è reduce dal successo di Tale e Quale Show al quale ha partecipato nelle vesti di concorrente. Qui ha potuto far conoscere il suo talento, che va molto oltre la semplice imitazione di Belen Rodriguez per la quale è diventata famosa.

Vederla accanto a Stefano De Martino fa comunque un certo effetto. La somiglianza fisica con la showgirl argentina non è infatti banale e, quindi, in tanti hanno iniziato a fantasticare. Il conduttore di Affari tuoi, da tempo, non può muovere un passo senza che gli venga attribuito un nuovo flirt. È sempre stato desideratissimo, fin dai tempi del suo matrimonio con Belen, e pare che la cosa non gli dispiaccia affatto. Sappiamo però che dopo la separazione è rimasto single, malgrado si sia parlato – e insistentemente – di una sorta di ritorno di fiamma con Alessia Marcuzzi.

Fonte: IPA

Gli amori di Stefano De Martino

Lo abbiamo conosciuto come ballerino nella Scuola di Amici di Maria De Filippi, proprio dove si innamorò di Emma Marrone e poi di sua moglie Belen Rodriguez, ma da quegli anni ha fatto moltissima strada. La carriera nella danza si è interrotta da tempo e, per sua stessa ammissione, non si è di certo mai sentito una étoile. In tanti gli avevano detto che la sua strada sarebbe stata altro, magari nel momento meno opportuno, ma nessuno di loro si è mai sbagliato. Basti vedere i risultati del suo Affari tuoi, che sta andando sempre meglio.

Strano a dirsi, ma l’amore non è mai stato al centro della sua vita. Il matrimonio con Belen Rodriguez è finito per tre volte, ma si hanno pochissime notizie di altri flirt e quasi tutti mai confermati. Come quelli con Mariacarla Boscono, Chiara Celsi e Bianca Guaccero. Per quanto riguarda la liaison con Gilda Ambrosio, nulla è mai stato certo davvero o – perlomeno – le dichiarazioni successive alla fine delle frequentazione parlavano di qualcosa di molto meno importante rispetto a quanto trapelato dalle tante indiscrezioni. Di certo, Stefano De Martino un grande amore ce l’ha: suo figlio Santiago, avuto proprio dall’ex moglie Belen.