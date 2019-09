Stefano De Martino senza Belen in tv: lei reagisce su Instagram

editato in: da

Belen e Stefano De Martino: foto romantiche su Instagram

Stefano De Martino debutta con la conduzione di Tutto è possibile su Rai 2, prendendo il posto di Amadeus.

Questa volta però il ballerino è da solo, Belen resta a casa, dopo che per tutta l’estate hanno lavorato insieme. I due infatti hanno presentato con successo, ma anche con qualche polemica, La Notte della Taranta e Il Festival di Castrocaro.

De Martino dunque non sarà affiancato dalla sua dolce metà che nel frattempo è impegnata con Tu si que vales. Da escludere dunque che Belen possa a sorpresa partecipare anche solo come ospite. Per contro Stefano ha dichiarato molto candidamente in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che non sente la necessità di lavorare sempre in coppia: “Non è neanche detto che una coppia funzioni su tutti i programmi. Mi piace avere delle cose da raccontare la sera quando si torna a casa”.

Insomma per De Martino è bene mantenere separate le carriere, forse è un modo per mantenere vivo il rapporto di coppia e per evitare che se di nuovo entrassero crisi ne risentirebbe anche la professione.

Malgrado questa presa di distanza, Belen ha voluto far sentire al suo compagno tutto il suo sostegno. Così sul suo profilo Instagram ha condiviso alcune foto splendide che la ritraggono proprio insieme a De Martino. Lei indossa un bellissimo abito bianco con note musicali e bacia appassionatamente il ballerino. In un altro scatto invece i due si tengono romanticamente per mano. Ed ecco la dedica speciale: “𝘚𝘶𝘦𝘳𝘵𝘦 𝘢𝘮𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘮𝘪 𝘷𝘪𝘥𝘢 #𝘴𝘵𝘢𝘴𝘦𝘳𝘢𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰è𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦”.

Mentre i follower sono incantati di fronte a così tanto amore: “Bellissimi”.