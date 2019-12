De Martino rifiuta Sanremo e si confessa su Belen

editato in: da

Stefano De Martino rifiuta Sanremo e si confessa sui gossip che riguardano Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici e conduttore nelle ultime settimane era stato indicato come uno dei possibili protagonisti del Festival condotto da Amadeus. Merito dei suoi recenti successi, da Made in Sud a Stasera tutto è possibile che l’hanno consacrato come uno dei volti Rai più amati.

Se Amadeus aveva chiuso la porta a Belen Rodriguez (e alla moglie Giovanna Civitillo), non si era pronunciato riguardo De Martino. A rifiutare il Festival però sarebbe stato lo stesso conduttore. “Ora? Neanche per tutto l’oro del mondo – ha spiegato a Il Fatto Quotidiano -: lì se sbagli sei morto. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al c**o, e di c**o nella vita ne ho già avuto abbastanza”.

De Martino ha rivelato di non sentirsi all’altezza per salire sul palco dell’Ariston, soprattutto accanto ad Amadeus, un conduttore con una lunghissima esperienza in tv che ha sostituito a Stasera Tutto è Possibile e che conosce molto bene. “Lui è uno che non sbaglia nulla – ha chiarito -, uno che studia e riesce a inserire sempre un riferimento sull’attualità, per questo inizialmente l’ho studiato, poi ho capito che non era la strada opportuna. Preferisco rovinarmi con le mie mani; questo lavoro non te lo insegna nessuno, non c’è un corso universitario, e oggi la gavetta è meno frequente, e gli spazi che trovi li devi ottimizzare per scovare la tua quadra. Avevo dei dubbi, invece mi sono stupito di me stesso”.

La carriera di Stefano nel frattempo procede, fra successi e grandi soddisfazioni. “Ho una fortuna – ha spiegato -: mi basta il minimo sforzo per sorprendere. Il punto è uno: magari mi sottovalutano per l’apparenza o l’idea preconcetta, quindi basta un po’ di studio, di approfondimento per ribaltare i canoni del giudizio altrui”.

Trent’anni, marito di Belen e papà di Santiago, De Martino in passato ha sofferto molto per i gossip sul suo legame con Belen Rodriguez. “Ora riesco a dormirci sopra, prima erano cavoli – ha svelato -. Lo subivo, le vicende personali inglobavano il resto: mi ritrovavo ovunque e la situazione è peggiorata dopo il matrimonio e la nascita di mio figlio, ma se basi la tua carriera solo sul gossip rischi di venir cancellato quando ancora ti stai guardando allo specchio”.