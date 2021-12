Stefano De Martino, papà da sogno: i gesti speciali per Santiago

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

Stefano De Martino è un papà molto presente, che tiene enormemente ad esserci per il figlio Santiago, avuto con l’ex moglie Belen Rodriguez, in qualsiasi momento. Per lui, ha sempre in previsione dei gesti speciali, delle piccole attenzioni che possano fargli piacere. Il legame tra Stefano e Santiago è molto forte: non vivono insieme, ma si vedono spesso e trascorrono del tempo di qualità insieme. Un aspetto importante, soprattutto perché, nonostante i genitori non stiano più insieme, Santiago sta ugualmente crescendo con entrambe le figure presenti.

Stefano De Martino, le sorprese per Santiago

“Io, quando voglio sorprendere Santiago, lo vado a prendere a scuola senza avvisarlo, oppure lo porto a fare piccoli viaggi, solo io e lui”. Durante un’intervista concessa a Tele Sette, De Martino ha spiegato che c’è sempre per il figlio, ma non solo. Perché cerca di organizzare dei mini viaggi, spronandolo a seguire le sue passioni, tra cui il disegno.

Ha descritto Santiago come molto intelligente, creativo e sensibile: appassionato di matite e fogli, c’è anche un altro aspetto a cui Stefano tiene molto. De Martino, che è nato e cresciuto a Napoli, ha scelto di portarvi spesso il figlio, per farlo avvicinare alle sue origini partenopee. Una scelta molto saggia, che fa sorridere: la propria terra non va dimenticata, anche e soprattutto quando ci si abita lontani e si è impossibilitati a viverla in modo continuo.

Stefano De Martino, il sogno di un secondo figlio

Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano non ha trovato ancora l’amore in grado di rubargli il cuore. Ha avuto qualche storia – come quella con Gilda Ambrosio, con cui è amico tutt’oggi – e ovviamente sono state tantissime le voci sui possibili flirt, da Paola Di Benedetto fino ad Andrea Delogu.

Si era anche chiacchierato di un legame speciale con una ragazza napoletana, lontana dal mondo dello spettacolo, ma nulla di ufficiale. Stefano non ha mai nascosto il desiderio di avere un secondo figlio, un giorno, ma pare che ancora debba trovare la persona giusta con cui fare questo passo: chissà che l’amore non possa di nuovo bussare alla sua porta.

Belen Rodriguez, mamma speciale con Santiago

D’altro canto, dobbiamo dire che anche Belen ha sempre cercato di sorprendere Santiago, come nel caso del weekend alla Spa che si sono concessi insieme, per ritagliarsi del tempo da madre e figlio, tra divertimenti e relax. Santiago è sicuramente seguito dai genitori, ed è anche molto felice dell’arrivo della sorellina, Luna Marì, verso cui sin da subito ha mostrato un attaccamento speciale, abbattendo il classico stereotipo delle gelosie tra fratelli.