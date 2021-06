Stefano De Martino, per lui un nuovo show su Mediaset: l’indiscrezione

editato in: da

Belen e Stefano De Martino, storia di un amore ancora al capolinea

Grandi cambiamenti in vista, per Stefano De Martino: dopo il grande successo riscosso in Rai negli ultimi anni, il ballerino sarebbe pronto per passare alla concorrenza, con un nuovo show che potrebbe sostituire quello della domenica pomeriggio di Barbara D’Urso.

L’indiscrezione arriva da Bubino Blog, e ha già suscitato grande emozione in tutti i fan di Stefano De Martino. Per lui sembrerebbe essere in arrivo un’occasione da non perdere: stando alle indiscrezioni, il conduttore potrebbe ritagliarsi uno spazio nella fascia pomeridiana della domenica, quella che per anni è stata occupata da Domenica Live. In queste ultime settimane si è parlato molto del futuro di Barbara D’Urso, che anche in questa stagione ormai agli sgoccioli ha condotto sia lo storico show domenicale che il più recente Live – Non è la D’Urso. Ma, a quanto pare, per il prossimo autunno dovrebbero esserci molte novità.

Mediaset starebbe valutando l’ipotesi di cambiare completamente rotta, lasciando a Barbarella soltanto il suo Pomeriggio Cinque, in onda infrasettimanalmente. Hanno dunque iniziato a susseguirsi decine di voci su ciò che accadrà allo spazio del fine settimana che finora è stato da lei occupato: una delle indiscrezioni più recenti riguarda l’arrivo di Lorella Cuccarini, che potrebbe tornare alla guida di uno show della domenica pomeriggio dopo tanti anni di assenza. Al suo fianco, sembrerebbe esserci spazio proprio per Stefano Di Martino.

L’ex di Belen Rodriguez, che ha riscosso grande successo alla conduzione di show quali Made in Sud e Stasera tutto è possibile, sarebbe pronto a lasciare la Rai per fare compagnia alla Cuccarini e dare, così, del filo da torcere a Mara Venier e al suo Domenica In. Ma non è tutto: sempre secondo Bubino Blog, dopo lo show guidato da Stefano De Martino e Lorella Cuccarini ci sarebbe ancora uno spazio da riempire. E potrebbe arrivare una nuova trasmissione condotta da Elisa Isoardi, la quale andrebbe a fare concorrenza a Francesca Fialdini e il suo Da noi… a ruota libera.

Mediaset sembra dunque avere molte novità in serbo per i telespettatori. Certo, al momento tutte queste sono solamente indiscrezioni, ma le premesse sono davvero interessanti. Non resta che attendere ulteriori notizie e, con la pubblicazione dei prossimi palinsesti per la stagione autunnale, scoprire chi saranno i protagonisti che ci terranno compagnia nel pomeriggio della domenica.