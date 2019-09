Stefano De Martino incanta Mara Venier. Belen reagisce su Instagram

editato in: da

Belen e Stefano De Martino: foto romantiche su Instagram

Stefano De Martino ha incantato lo studio di Domenica In e la sua presentatrice, Mara Venier.

Belen, che è rimasta a casa col piccolo Santiago, non può certo restare indifferente ed ecco che sulle Storie di Instagram reagisce alle parole del suo compagno.

Il ballerino ha raccontato a Zia Mara alcuni retroscena sul ritorno di fiamma con Belen, non nascondendo alcuni dettagli piccanti sulla loro relazione appassionata. Ha parlato del figlio Santiago che nella sua vita ha scalato tutte le priorità. Confessa che il piccolo è testardo come la madre e che cresce troppo in fretta:

Sono fortunato perché abbiamo un figlio meraviglioso, cresce in fretta e mi preoccupa che quel rapporto così dolce e carnale possa svanire.

Sarà per questo che lui e Belen stanno provando ad avere un altro bebè. Le voci di una seconda gravidanza erano circolate già da quest’estate, soprattutto dopo il malore sospetto dell’argentina durante la registrazione di Tu si que vales.

La Rodriguez partecipa da lontano all’intervista. Tv sintonizzata su Domenica In, riprende il piccolo Santi mentre indossa la giacca di papà De Martino e si sente tutto elegante e svela che la sua foto mandata in onda è stata ritoccata. A questo punto Belen manda un saluto entusiasta alla Venier: “Ciao Mara, sei bella”.

La showgirl non è l’unica ad apprezzare. Sul suo profilo Instagram Zia Mara condivide un selfie con De Martino e Antonella Clerici commenta: “La tua #domenicain e’ fantastica ed e’ proprio la tua casa❤️”. La risposta della Venier non si fa attendere e le ricorda l’appuntamento per martedì: “Grazie amica mia ❤️a martedì 😘”.