Stefano De Martino parla del futuro. E svela un dolce dettaglio su Belen

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Nonostante un breve periodo di separazione, non ci sono ormai più dubbi: i due sono felici ed innamoratissimi. A confermarlo, una recente intervista rilasciata dal ballerino.

Stefano De Martino sta vivendo un periodo di pura gioia, caratterizzato dal successo lavorativo e dalla serenità familiare. A confermalo lui stesso, che si è confessato in una lunga intervista alla rivista Vanity Fair. Al centro dell’attenzione, però, non solo il suo lavoro, ma anche il suo rapporto con Belen Rodriguez, alla quale ha dedicato parole dolcissime:

La conosco più di ogni altro. Amo la sua ingenuità. Belen, nell’immaginario collettivo, sembra molto sicura di sé. Non che non lo sia, però è anche molto ingenua. Lei a volte non si rende conto di cose, e quell’aspetto così su una donna così forte mi smuove sempre tanto amore.

A livello professionale, gli ultimi anni, per Stefano De Martino sono stati un vero e proprio trionfo. L’inizio, però, non è certo stato semplice e ha confessato che, inizialmente, aveva dei dubbi sulla possibilità di partecipare ad Amici e sull’idea di fare danza in tv. Non ha negato, inoltre, di essersi pentito di aver accettato alcuni lavori:

La televisione non è altro che uno strumento, è un canale, un amplificatore. Sta a te utilizzarlo nel modo migliore, rispettando il tuo gusto. Farlo in modo dignitoso. L’esperienza dell’Isola dei Famosi per me è stata negativa. Riconosco il mio limite, non ero capace di fare una conduzione così arbitraria, di tenere le redini del gioco. Mi sono sopravvalutato.

Ha, poi, parlato dei suoi progetti e sogni per futuro:

Quello che vorrei fare è continuare a mettere in pratica le mie idee in TV e veder realizzate le mie visioni. Mi piacerebbe riportare il varietà in televisione. Mi piacerebbe avere un programma di sabato sera ed inviare amici, cantanti e artisti e mettere su uno show come quelli di una volta.

Stefano De Martino oggi è un uomo consapevole delle sue capacità e delle sue possibilità, orgoglioso di ciò che ha conquistato:

Sono arrivato ad avere consapevolezza di quello che ho fatto. Negli ultimi due anni mi sono messo a fuoco, mi riconosco tanto in quello che faccio.

Stefano, quindi, ha ribadito la voglia di lavorare in tv e, soprattutto, il suo grande amore per Belen Rodriguez. Un sentimento forte che, ormai, è sempre più evidente e che, da anni, fa sognare migliaia di fan della coppia.