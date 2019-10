Stefano De Martino da record in tv e Belen incanta in bikini su Instagram

editato in: da

Belen in micro bikini è splendida e Stefano De Martino trionfa

Stefano De Martino sta vivendo un momento d’oro. La sua trasmissione Stasera tutto è possibile è un trionfo e con Belen l’amore va a gonfie vele.

Il ballerino con il programma di Rai 2 si sta rivelando un vero fenomeno della conduzione. La puntata del 21 ottobre ha fatto un vero e proprio boom di ascolti. Ha battuto Report al suo debutto e il film in programma su Italia Uno, ottenendo il 9,4% di ascolti, interessando ben 1.892.000 di spettatori. Insomma De Martino è secondo solo al Commissario Montalbano, e scusate se è poco.

Il successo di Stasera tutto è possibile è in continuo crescendo e se l’è cavata ottimamente anche quando doveva fronteggiare Temptation Island Vip su Canale 5 la cui ultima puntata è andata in onda settimana scorsa.

Forte dei risultati più che positivi, De Martino si è concesso una vacanza con la sua Belen. Insieme sono volati alle Maldive per vivere giorni di relax in un luogo incantato. La Rodriguez ha documentato su Instagram i magici momenti al mare. Ed eccoli remare in canoa e a commento scrive: “La coppia insieme”.

Belen ha poi incantato i fan con delle foto conturbanti in cui è ritratta in mini bikini che esaltano il corpo statuario, il lato B tonico e un décolleté mozzafiato, da far invidia anche alla Balivo. Veronica Cozzani, la suocera di De Martino, plaude e anche Valeria Marini manda baci stellari.