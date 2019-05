editato in: da

Stefano De Martino ufficializza il ritorno con Belen pubblicado su Instagram una foto della showgirl e del figlio Santiago in vacanza con lui, probabilmente in Marocco, con la dedica “Le mie persone preferite”.

La coppia si sarebbe concessa qualche giorno in famiglia approfittando della pausa di Pasqua, probabilmente non in Polinesia come era emerso da indiscrezioni precedenti, ma in un paese arabo, alcuni hanno ipotizzato si tratti del Marocco. Da giorni entrambi stanno condividendo foto e stories su questo viaggio, facendo attenzione a non comparire mai l’uno in quelli dell’altra ma fotografandosi solo insieme a Santiago.

L’ultima foto pubblicata dal ballerino napoletano, però, non lascerebbe più dubbi sul fatto che siano partiti insieme e che ci sia stato un vero e proprio ritorno di fiamma tra i due. Le parole che utilizza per descrivere Belen e il figlio, raffigurati insieme con un’architettura locale sullo sfondo, sono molto esplicite nel sottolineare la ritrovata sintonia tra i due.

Questa conferma arriva dopo mesi di indiscrezioni, durante i quali Belen e Stefano sono stati paparazzati diverse volte insieme in giro per Napoli e in altre occasioni anche a Milano. Come dimenticare la recente festa organizzata per il compleanno di Santiago, dove dalle foto emerge una ritrovata complicità nella coppia con diversi sorrisi e sguardi d’intesa.

Non sono mancate le mezze dichiarazioni e i detti-e-non-detti in televisione, a partire dall’ammissione del fratello di Belen, Jeremias, che ha più volte parlato di un riavvicinamento tra la sorella e il congnato, dopo la rottura ufficiale annunciata nel 2015 e la fine della storia tra la Rodriguez e Andrea Iannone. La stessa Belen ha dichiarato a Verissimo di aver provato ad andare avanti dopo la fine del suo matrimonio con De Martino, ma di non esserci riuscita. Qualche settimana fa, infine, a Domenica In, il ballerino e conduttore napoletano aveva indossato nuovamente la fede in pubblico, dettaglio che non era sfuggito a Mara Venier, e aveva commentato ammettendo che Belen sarebbe sempre rimasta una donna importante della sua vita.

Tra le varie indiscrezioni, c’è chi avrebbe già iniziato a parlare di una seconda gravidanza. A questo proposito l’opinionista Flavia Cercato, commentando una delle foto della festa di compleanno di Santiago, avrebbe scherzosamente consigliato il piccolo a godersi le attenzioni dei genitori finché sono ancora tutte solo per lui, lasciando intendere che ci sarebbe la possibilità di un bebé in arrivo.

Per ora i fan si godono la tanto attesa conferma del riavvicinamento tra Belen e Stefano arrivata appunto dopo mesi di incertezze, che ha suscitato moltissime reazioni entusiaste tra cuoricini e i numerosi commenti entusiasti dei follower.