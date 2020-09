Stefano De Martino avvistato con una mora misteriosa: Belen Rodriguez ormai è lontana

editato in: da

Belen e Stefano De Martino, storia di un amore ancora al capolinea

Dopo l’addio a Belen Rodriguez, Stefano De Martino si rilassa in barca con una mora misteriosa. Il conduttore di Made In Sud è stato paparazzato dal settimanale Gente durante una giornata di relax in compagnia di una splendida ragazza. Capelli ricci e fisico da modella, della donna misteriosa si sa poco e nulla. L’unica certezza, come rivela il magazine, è che si chiama Fortuna. Non è chiaro quali siano i rapporti con Stefano De Martino che, a quanto pare, sembra deciso ad andare avanti dopo la fine del legame con Belen.

La showgirl e il conduttore erano tornati insieme appena un anno fa, riunendo la famiglia, per la gioia di Santiago. Poi il lockdown e un addio arrivato all’improvviso con lui a Napoli e lei a Milano. Nel corso dell’estate non si è verificato il riavvicinamento che tanti fan sognavano, ma la distanza fra gli ex, al contrario, è diventata incolmabile. Belen ha vissuto prima un flirt con Gianmaria Antinolfi, imprenditore nel settore del lusso, poi con Antonio Spinalbese, hairstylist e amico di Patrizia Griffini. Infine è volata a Capri per divertirsi con la sorella Cecilia, anche lei reduce da una rottura dopo la crisi con Ignazio Moser.

Stefano De Martino invece ha sempre respinto i gossip riguardo nuovi flirt, godendosi un’estate da single, concentrato sui nuovi progetti lavorativi e deciso a coccolare solo il figlio Santiago. Nelle foto pubblicate da Gente, il conduttore si diverte in barca con Fortuna, fra risate e chiacchiere, prima di sbarcare a Nerano per un pranzo veloce.

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, sarebbe stato Stefano a mettere fine al legame con Belen Rodriguez. Fra i motivi della rottura ci sarebbero differenze caratteriali incolmabili che avrebbero allontanato sempre di più i coniugi.

“Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri mentre Stefano è più prudente – si legge su settimanale -. Stefano è uno che programma, Belen vive giorno per giorno, Stefano è razionale, Belen è istintiva. Stefano vuole staccarsi dal gossip, Belen è riconoscente verso questo aspetto del proprio lavoro”.

“Dopo averla lasciata, forse precipitosamente, per differenze legate agli stili di vita, Stefano ha avuto un ripensamento – si leggeva su Chi -. Ha capito che forse, anche con le loro differenze, lui e Belen sono destinati a stare insieme. Ma ora la Rodriguez ha preso la propria strada e non è pronta a riaprire il capitolo Stefano”.