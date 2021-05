editato in: da

Stefano Coletti chiarisce il rapporto con Elisabetta Gregoraci dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Il pilota che vive a Montecarlo ed è amico della showgirl in passato era stato indicato più volte come il suo nuovo amore dopo il divorzio da Flavio Briatore.

Una love story confermata da alcuni scatti pubblicati a sorpresa dalla Gregoraci che hanno fatto molto discutere. Durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip infatti Elisabetta aveva negato di avere una relazione fuori dal bunker di Cinecittà, sia di fronte alle domande di Alfonso Signorini che a quelle degli altri inquilini, in particolare Pierpaolo Pretelli che aveva una infatuazione per lei.

A distanza di mesi la pubblicazione degli scatti che ritraggono Stefano ed Elisabetta ha sollevato un vero e proprio polverone. La Gregoraci è stata accusata di aver mentito e di avere una storia d’amore segreta con Coletti. Il pilota, dopo aver postato e cancellato un post in cui parlava del loro legame, ha chiarito la situazione su Instagram. Nelle Stories, il 25enne ha difeso la showgirl, cercando di svelare quanto accaduto fra loro.

“Conosco Elisabetta da anni – ha rivelato – e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme”.

Nessun commento invece da parte della Gregoraci che solo qualche settimana fa, ospite di Mara Venier, aveva ribadito il legame fortissimo con l’ex marito Flavio Briatore. Un rapporto forte che non è mai terminato nemmeno dopo il divorzio. A unirli un sentimento di affetto reciproco e la voglia di regalare la massima serenità al figlio Nathan Falco.

Classe 1989, Coletti è un pilota automobilistico che vive a Montecarlo. Ha vinto diversi premi fra cui il Trofeo Andrea Margutti nel karting e il titolo europeo ICA-Junior nel 2004. Nel 2005 si è spostato nel settore delle monoposto, correndo in Formula BMW e ottenendo numerosi riconoscimenti sulla pista.