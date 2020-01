Stefano Bettarini si confessa, dai tradimenti all’aggressione al figlio

editato in: da

Stefano Bettarini si confessa a Rivelo e svela a Lorella Boccia i segreti della sua vita privata, dai tradimenti a Simona Ventura, sino all’aggressione del figlio Niccolò. Qualche anno fa fecero molto scalpore le rivelazioni dell’ex calciatore che nella casa del Grande Fratello Vip raccontò i suoi numerosi flirt con donne famose.

Bettarini è tornato sulla questione durante l’intervista rilasciata a Lorella Boccia. “Le mie dichiarazioni sui tradimenti reciproci durante il matrimonio con Simona Ventura? – ha detto -. Lì hanno voluto cavalcare l’onda dicendo che i tradimenti erano stati durante il matrimonio, ma in realtà, quando feci i nomi, erano tutte storie avvenute dopo la separazione”.

L’ex marito di Super Simo ha poi rivelato di aver sofferto molto a causa della separazione. “Al GF dissi che non riuscivo a superare la separazione, il divorzio – ha aggiunto – perché comunque per me è stato un lutto. Ho sofferto io, hanno sofferto i miei figli. Me la sono portata dietro per tanto tempo, il lutto è una cosa molto più tragica, però io l’ho vissuta in maniera devastante”.

Nel 2018 l’esistenza di Bettarini e della Ventura è stata sconvolta da un fatto drammatico: l’accoltellamento del figlio Niccolò fuori da una discoteca di Milano. “Sono stato svegliato la mattina da un mio amico che mi è venuto a suonare il campanello – ha spiegato -. ‘Guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita, l’hanno accoltellato all’uscita di un locale’. Sono volato immediatamente a Milano, mentre andavo ho chiamato la mamma, che era a sua volta fuori, e mi ha un po’ tranquillizzato dicendo che aveva parlato con la ragazza e che non era in fin di vita”.

“Però fino a quando non lo vedi con i tuo occhi non credi – ha raccontato Bettarini a Lorella Boccia -. In quel momento ti passano mille cose per la testa. Poi ho visto che aveva preso 13 coltellate però fortunatamente nessuna di queste aveva leso organi vitali”.

Oggi il rapporto con Simona Ventura è molto più sereno, ma in passato ci sono state forti tensioni fra i due causate, come ha spiegato Bettarini, anche dalla presenza di Gerò Carraro, ex compagno della conduttrice, che attualmente è legata a Giovanni Terzi. “Ci ha messi contro, in un certo qual modo – ha detto -. Il suo modo di porsi e di metter bocca nel nostro rapporto, che non gli competeva. Una persona deve entrare in punta di piedi, deve voler bene ai figli non suoi come se lo fossero. Questo attrito non giovava ad avere un buon rapporto con la mia ex moglie e a fare in modo che questa famiglia allargata potesse funzionare”.