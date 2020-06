Stefano Accorsi e Bianca Vitali, secondo figlio in arrivo per la coppia

editato in: da

La cicogna ha bussato nuovamente alla porta di Stefano Accorsi: l’attore ha rivelato su Instagram che sua moglie Bianca Vitali è in dolce attesa. La lieta novella è stata accolta dai fan con una miriade di commenti positivi.

È bastata una semplice foto a scatenare il caos sui social. Stefano Accorsi ha deciso di condividere un momento molto intimo con il suo pubblico, pubblicando uno scatto che annuncia l’arrivo di un bebè. L’immagine, tenerissima, ritrae sua moglie Bianca Vitali e il suo pancino, sul quale sono posate le manine di tutta la famiglia al gran completo. “Aspettando tutti insieme” – rivela Accorsi, poche parole che rivelano una gioia immensa.

La notizia ha sorpreso tutti, ma i fan hanno subito dimostrato il loro calore alla famiglia. Sotto la foto, si sono susseguiti centinaia di commenti, tra congratulazioni dei follower di Stefano e Bianca e messaggi d’auguri provenienti da amici vip della coppia, come Laura Chiatti e Carolina Crescentini.

La famiglia, dunque si allarga. Accorsi è già papà di tre splendidi bambini, due dei quali avuti dalla sua precedente relazione con Laetitia Casta. Dall’amore con l’ex modella francese sono infatti nati Orlando, nel 2006, e Athena, nel 2009. Con Bianca Vitali, invece, ha avuto il piccolo Lorenzo, nato nel 2017. Per la giovane attrice milanese questa è la seconda gravidanza, e anche se non ha ancora commentato la notizia della sua dolce attesa siamo sicuri che ne sia felicissima.

Stefano Accorsi e Bianca si frequentano dal 2013, da quando cioè si sono conosciuti sul set di 1992. Il loro è stato subito amore, e da quel momento non si sono mai lasciati, nonostante le critiche dovute alla differenza d’età che c’è tra i due. La splendida modella e attrice è proprio riuscita a far capitolare Accorsi, tanto che la coppia è convolata a nozze nel 2015, appena due anni dopo l’inizio della loro relazione.

Poco dopo, con grande gioia dei tantissimi fan della coppia, sono spuntate le prime foto del pancione della Vitali, in attesa del suo primogenito. Sembra solo ieri che lei e suo marito presentavano al mondo il piccolo Lorenzo, e invece sono passati tre anni. E la famiglia è pronta ad allargarsi ancora, con l’arrivo di un nuovo bimbo. Sarà maschietto o femminuccia? Per il momento, Stefano e Bianca preferiscono mantenere il riserbo, ma sicuramente nelle prossime settimane sapremo qualcosa in più.