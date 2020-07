Stefania Pezzopane si laurea in Scienze Politiche con 110 e lode

editato in: da

I fan del Grande Fratello l’hanno amata nel corso della quindicesima edizione del reality. Ai tempi – parliamo del 2018 – Stefania Pezzopane entrò nel loft di Cinecittà, sorprendendo tutti con un messaggio d’amore per il fidanzato Simone Coccia Colaiuta, concorrente del reality assieme a Luigi Mario Favoloso, Francesca De André e Gennaro Lillio (giusto per citare alcuni dei nomi).

L’amore tra la Pezzopane, classe 1960, e il suo compagno va avanti dal 2014. I due, che hanno 23 anni di differenza a favore della parlamentare di Onna, hanno recentemente vissuto un momento di felicità speciale. Stefania Pezzopane ha infatti conseguito, martedì 28 luglio 2020, la laurea in Scienze Politiche. La compagna di vita dell’ex inquilino della casa più spiata d’Italia ha annunciato l’importante traguardo su Instagram, con una foto che la vede ritratta con in mano la tesi racconta tutta la sua felicità.

MI SONO LAUREATA CON 110 E LODE. Una grandissima emozione. Sono stata appena proclamata Dottore in Scienze Politiche. Oggi per me è una giornata importante. E voglio condividerla con tutte e tutti voi.

Queste le parole di Stefania Pezzopane che, sempre nel post di Instagram (il suo profilo è seguito da oltre 100mila persone), ha ringraziato i suoi relatori. La stessa foto, che ha ricevuto tantissimi like e commenti, è stata pubblicata anche da Simone Coccia Colaiuta.

“Grandissimo traguardo per la mia Stefy, che si è laureata con 110 e Lode”: queste le parole scelte dall’ex Mister Italia, classe 1983, per commentare la laurea della sua compagna, della quale si definisce orgoglioso.

Passano gli anni, ma la coppia, la cui relazione ha fatto discutere per via della differenza d’età, appare più unita che mai. Entrati nella casa del Grande Fratello anche nel corso della sedicesima edizione – anno 2019 – per mandare un messaggio ai concorrenti e per commentare alcune delle affermazioni sentite durante le puntate, continuano ad amarsi tantissimo.

Rilasciando dichiarazioni a Novella 2000 all’inizio del mese di luglio, lui ha definito i 6 anni trascorsi accanto alla parlamentare di Onna come i più belli della sua vita, specificando che, ora come ora, non fanno il grande passo per via di impegni di lavoro reciproci. Per la Pezzopane, oltre al lavoro c’è stato, fino a poco tempo fa, anche lo studio, che l’ha portata a raggiungere un traguardo speciale, dimostrazione di come quella meraviglia che è la caparbietà delle donne non conosca età!