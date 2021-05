Stefania Orlando, ipotesi Tale e Quale Show dopo l’ultimo successo in tv

editato in: da

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

I Zorzando invadono la tv. Dopo l’exploit di Tommaso Zorzi, anche l’amica Stefania Orlando si prepara al ritorno sulle scene e in un ruolo completamente diverso da quello che ci saremmo aspettati. Stando alle indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che la showgirl romana stia per entrare a far parte del cast di Tale e Quale Show, per l’edizione 2021.

Secondo quanto riporta TvBlog, sembrerebbe che la ex gieffina sia entrata nel radar di Carlo Conti, che ne avrebbe notato le doti artistiche. I suoi timidi passi nel mondo della musica, nel quale si è affacciata con un singolo in radio che ne ha messo in evidenza il talento nel canto, stanno quindi iniziando a portare i primi frutti.

La partecipazione a Tale e Quale Show potrebbe anche essere la porta principale per un eventuale ritorno in Rai alla conduzione. D’altro canto, questo è quanto racconta la storia del programma di Carlo Conti, che ha rilanciato diversi volti molto amati della tv nazionale. Basti pensare all’indimenticabile Fabrizio Frizzi o ad Amadeus, che proprio da quel palco ha riniziato la sua risalita fino a diventare conduttore e direttore artistico di due edizioni del Festival di Sanremo.

Per il momento, non sono arrivate conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Alla fine della sua avventura al GFVip, Stefania Orlando aveva però dichiarato di essere pronta al ritorno in tv ma di volersi prendere un periodo di pausa soprattutto dai social, che aveva abbandonato dopo la finale del reality per dedicarsi alla famiglia.

Ad alimentare le speranze di un possibile rientro in Rai era stato anche Alberto Matano durante una delle puntate di La Vita In Diretta. Il giornalista l’aveva accolta come ospite ma quel suo “Bentornata a Casa!” aveva fatto riaccendere i sogni dei fan che da tempo ne richiedono una presenza più costante in televisione.

Il suo futuro lavorativo è quindi ancora tutto da scrivere, mentre sulla vita privata le certezze sono granitiche. Stefania Orlando è legata da anni a Simone Gianlorenzi, musicista di grande successo, che ha sposato nel 2019 con una romantica cerimonia sulla spiaggia nella quale tutti si sono presentati vestiti di bianco.