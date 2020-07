Stash, dolce dedica a Giulia e alla figlia: “Inspiegabile, la mia vita”

editato in: da

Questa sarà un’estate davvero magica, per Stash: presto diventerà papà, e si sta godendo ogni più piccolo istante della dolce attesa della sua compagna Giulia Belmonte, guardando con ansia ed emozione al giorno in cui finalmente abbraccerà la sua bambina.

Ebbene sì, Stash Fiordispino e la sua ragazza stanno aspettando la loro primogenita, una femminuccia – come annunciato dal cantante stesso con un video su Instagram che ha commosso tutti i suoi fan. Fiocco rosa, dunque, per il frontman dei The Kolors e per la sua Giulia, che non stanno più nella pelle all’idea di accogliere la loro piccolina. L’attesa è ancora lunga, come si evince anche dal pancino appena accennato della Belmonte, e uno dei momenti più belli per i due futuri genitori è davanti al monitor dell’ecografo, quando possono finalmente dare un’occhiata al frutto del loro amore.

Ed è proprio questa gioia che Stash ha voluto condividere con i suoi fan, pubblicando tra le sue storie di Instagram una delle primissime foto della sua bimba. Naturalmente, la tenera immagine è accompagnata da una dedica commovente: “A parte la mia faccia da ebete nelle ore successive a questa sorpresa” – scrive il cantante, facendo riferimento all’istante in cui ha scoperto il sesso del bebè – “vorrei farvi vedere quello che ho dentro in questo momento. È tutto così inspiegabile… Queste due donne, al momento una dentro l’altra, sono la mia vita!”.

Stash e Giulia Belmonte si frequentano da circa un anno, sebbene siano stati entrambi molto attenti a tenere la loro storia d’amore lontana dalle luci dei riflettori. Ma ora non si nascondono più: la gioia è troppo grande, e condividerla sui social con i loro follower è diventato un gesto naturale. D’altronde, questa è senza dubbio una delle notizie più belle dell’estate, arrivata in un momento del tutto inatteso. A dare la lieta novella, in un primo momento, è stata Maria De Filippi, all’inizio di giugno.

Colei che per prima ha scoperto il talento di Stash e che lo ha portato alla ribalta è stata anche la stessa che ha annunciato la sua gioia più grande. Nel corso dell’ultima puntata di Amici Speciali, la conduttrice ha rivelato il motivo per cui il cantante aveva rinunciato al suo posto nella finale del talent show. Un motivo più che valido: sin dal primo istante in cui ha saputo di un cuoricino che batteva forte nel grembo della sua compagna, Stash non ha avuto altro per la testa che il pensiero di diventare papà.