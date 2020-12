Stash dei The Kolors papà, è nata Grace: “La cosa più bella del mondo”

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

Stash dei The Kolors è diventato papà. Il cantante ed ex insegnante di Amici ha annunciato la nascita della sua primogenita su Instagram. “È nata Grace ed la cosa più bella del mondo”, ha scritto nelle Storie, aggiungendo anche un cuore rosso. La piccola, frutto dell’amore per la compagna Giulia Belmonte, era attesa con grande entusiasmo dall’artista.

Solo qualche giorno fa Stash aveva pubblicato su Instagram diversi video e post dedicati alla figlia in arrivo. “Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! – aveva scritto a corredo di uno scatto in cui sorrideva, accarezzando il pancione di Giulia -. E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa…eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te. Ci riuscirò! Ti aspettiamo!”.

Poco dopo l’artista di Amici aveva postato un video in cui suonava per il pancione della compagna. “Mi sa che questa è l’ultima che sentirai da lì dentro”, aveva scritto il cantante e infatti pochi giorni dopo la piccola Grace è arrivata. 32 anni e una carriera nel mondo della musica iniziata grazie al talent di Maria De Filippi, Stash aveva svelato che sarebbe diventato papà proprio ad Amici. Nel corso di una puntata dello show Amici Speciali, la conduttrice aveva sorpreso il cantante, regalandogli anche un ciondolo per la piccola.

L’artista dei The Kolors – vero nome Alex Fiordispino – si era commosso e poco dopo, su Instagram, aveva mostrato la prima ecografia senza nascondere la sua grande emozione. “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato – aveva scritto – come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”.