Stasera tutto è possibile, De Martino blocca l’ospitata della ex

editato in: da

Stefano De Martino blocca l’ospitata di una sua ex fiamma a Stasera Tutto è Possibile per amore di Belen. L’ex ballerino di Amici è cresciuto e negli ultimi anni si è affermato come conduttore, guidando alcune trasmissioni di successo, da Made In Sud sino a Stasera Tutto è Possibile.

Il programma Rai l’ha consacrato come showman di successo dando una nuova spinta alla sua carriera in ascesa. A sostenerlo, come sempre, c’è Belen Rodriguez. L’argentina è ormai un volto fisso di Tu Sì Que Vales, la trasmissione campione d’ascolti con Maria De Filippi, ma su Instagram fa sempre il tifo per il marito.

La coppia si è ritrovata dopo una lunga lontananza e non ha nessuna intenzione di lasciarsi. Dopo la nascita di Santiago e il matrimonio romantico nel 2013, i due avevano deciso di dirsi addio. Ma l’amore non si è mai spento e oggi Belen e De Martino sono tornati insieme e sono più felici che mai. L’ex ballerino e l’argentina sognano di allargare la famiglia, regalando un fratellino o una sorellina a Santi, mentre progettano le nozze bis.

Proprio per amore della moglie, De Martino avrebbe preso una decisione importante, bloccando l’ospitata di una vip con cui aveva avuto un flirt. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, la showgirl – di cui non conosciamo il nome – era stata invitata a prendere parte a Stasera Tutto è Possibile. Il conduttore però avrebbe chiesto di evitare la sua presenza in studio per non fare arrabbiare Belen.

La donna misteriosa e Stefano avrebbero vissuto un brevissimo flirt quando lui si era già lasciato con la Rodriguez, ma De Martino avrebbe comunque preso questa decisione per scacciare l’ombra della gelosia. Un vero e proprio gesto d’amore che di certo Belen avrà apprezzato. Nel lungo periodo di separazione, la showgirl è stata legata ad Andrea Iannone e, secondo alcune indiscrezioni, ad Andrea Damante, il conduttore invece ha vissuto un flirt con Gilda Ambrosio.