Chi era Stacy Title, regista e sceneggiatrice americana

Regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica: Stacy Title nel corso della carriera ha lavorato dietro alla macchina da presa di alcuni film molto noti. Nata a New York il 21 febbraio del 1964, è morta a soli 56 anni l’11 gennaio del 2021, da tre anni combatteva contro la SLA.

Nel suo curriculum non manca anche una candidatura ai Premi Oscar, era infatti stata nominata nel 1994 per il cortometraggio Down of the Waterfront, l’anno dopo aveva debuttato con il film Una cena quasi perfetta, dove recitava Cameron Diaz alle prese con uno dei primi ruoli cinematografici e che vedeva – tra gli altri interpreti – Annabeth Gish, Ron Eldard e Courtney B. Vance: si tratta di un film che rientra nel genere commedia nera.

Tra le altre opere che ha diretto si possono ricordare Let the Devil Weare Black, datato 1999 e scritto insieme al marito attore Jonathan Penner, rivisitazione in chiave moderna di Amleto in cui hanno recitato numerosi attori, tra questi l’attrice Jacqueline Bisset. Del 2007, invece, Hood of Horror film a episodi che vede tra i protagonisti l’attore Danny Trejo e il rapper Snoop Dogg. E poi ancora il film per la televisione The Greatest Show ever datato 2007.

Gli ultimi suoi lavori come regista sono datati 2017, si tratta del film horror The Bye Bye Man che ottenne un buon successo al botteghino e di un episodio della seconda stagione della serie televisiva Freakish. Stacy Title nel corso della sua carriera è stata anche sceneggiatrice e produttrice, proprio come sceneggiatrice insieme al marito nel 2017 stava lavorando alla serie tv ispirata al film Kong: Skull Island, datato 2017 e reboot di King Kong.

Stacy Title è stata sposata per 30 anni Jonathan Penner, attore e produttore noto anche per aver preso parte al reality show Survivor, con cui ha condiviso la sfera lavorativa oltre alla vita privata. I due si sono sposati nel 1991 e dal loro amore sono nati i due figli Connor e Ava.

E il marito ha voluto ricordare la regista pubblicando un post su Twitter dove ha condiviso un’immagine della moglie accompagnata da una semplice scritta “Stacy Beth Title 2/21/64 – 1/11/21”: tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza in risposta.