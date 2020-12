Sorpresa GF Vip, Elettra Lamborghini entrerà nella Casa a Capodanno

editato in: da

Dopo l’annuncio del forfait di Ginevra Lamborghini ora pare tocchi a Elettra entrare nella Casa del GF Vip per un’occasione decisamente speciale.

A rivelarlo Gabriele Parpiglia, che durante Casa Chi, il talk show del martedì che si tiene sulla pagina Facebook del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha annunciato il prossimo ingresso della più celebre dei Lamborghini nel loft di Cinecittà.

Secondo il giornalista e autore televisivo, Elettra entrerà al GF Vip per Capodanno, per rallegrare con la sua esuberanza gli inquilini della casa e intrattenere anche il pubblico del reality di Canale 5 nel corso della diretta per l’ultimo giorno di questo funesto 2020.

La neo sposa, quindi, prenderà il posto, anche se solo per una sera, della sorella Ginevra che sarebbe dovuta essere tra i nuovi concorrenti di questa lunghissima edizione, come aveva annunciato a inizio dicembre Alfonso Signorini. La giovane, però si sarebbe tirata indietro all’ultimo momento per problemi di natura contrattuale: “Lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si parlasse né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accorso, né della sua famiglia. Ma allora scusa di che parliamo?”, ha spiegato il conduttore per giustificare il passo indietro.

Su Instagram, però, Ginevra Lamborghini aveva smentito questa versione dei fatti, sostenendo che le cose siano andate diversamente.

“Mi stupisce sentir parlare di mie “presunte pretese” – aveva scritto -, ma mi stupisce ancor di più la lacuna di professionalità perché, nel mio piccolo, mi è sempre stato insegnato che gli annunci ufficiali si fanno quando c’è consenso da ambo le parti. Parlare di me liberi da alcuna “presunta pretesa”, beh lo state già facendo…peccato per le scivolate di cattivo gusto”.

Tra Ginevra ed Elettra i rapporti non sembrano proprio idilliaci, tanto che la prima, che tra le due è la sorella maggiore, non ha neanche partecipato al matrimonio della seconda con Afrojack.

“Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? – aveva commentato Elettra sulle pagine di Chi -. Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo”. Una frase che ben descrive le tensioni evidentemente ancora in corso tra le due eredi della famiglia Lamborghini.