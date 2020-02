Sophia Loren torna sul set a 85 anni, prima foto

editato in: da

A 85 anni Sophia Loren torna sul set con una nuovo film targato Netflix e intitolato La vita davanti a sé, una storia di solitudini e di riscatto che svela ancora una volta la bellezza, la forza e il talento di quest’attrice. La pellicola è tratta da La vie devant soi, bestseller internazionale di Romain Gary.

Racconta il rapporto particolare fra Madame Rosa, alias Sophia Loren, una superstite dell’Olocausto che a Bari aiuta i figli delle prostitute, e Momo, un 12enne senegalese che la deruba. I due formeranno una famiglia insolita, superando le rispettive solitudini. La vita davanti a sé è stato scritto da Ugo Chiti ed è diretto dal regista Edoardo Ponti.

Una storia intensa che arriva a distanza di anni da La voce umana, ultimo lavoro della Loren, uscito nel 2013, e Nine, del 2009, dove l’attrice recitò per Rob Marshall. “Non potrei essere più felice di collaborare con Netflix per un film così speciale – ha svelato – . Nella mia carriera ho lavorato con tutti gli studios più importanti, ma posso dire con certezza che nessuno ha l’ampiezza di respiro e la diversità culturale di Netflix. Ed è proprio questo che apprezzo particolarmente – ha aggiunto -. Hanno capito che non si costruisce una casa di produzione globale senza coltivare talenti locali in ogni paese, senza dare a queste voci l’opportunità di essere ascoltate. Tutti hanno il diritto di essere ascoltati, il nostro film parla proprio di questo e proprio questo è quello che fanno a Netflix”.

“Sophia Loren è una delle attrici più importanti e celebrate di tutto il mondo – ha svelato Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix -. Siamo onorati di dare il benvenuto a lei, a Edoardo e al team che ha portato questo film nella famiglia di Netflix. La vita davanti a sé è una storia bella e coraggiosa che, proprio come Sophia, affascinerà il pubblico in Italia e in tutto il mondo”.

Nella prima foto scattata sul set, vediamo Sophia Loren nei panni di Madama Rosa, mentre cammina per le strade di Bari insieme a Momo. A 85 anni l’attrice è ancora bellissima e non ha nessuna intenzione di fermarsi.